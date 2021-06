James May, fostul prezentator Top Gear, s-a urcat la volanul noii Dacia Sandero. A comparat-o, însă, cu o… bicicletă care are același preț.

James May e fost prezentator Top Gear, celebra emisiune britanică dedicată mașinilor și nu numai. În atenția prezentatorilor au intrat, nu de puține ori, și modelele constructorului de la Mioveni. Acum, May a decis să se urce la volanul noii Dacia Sandero.

Într-un video publicat pe canalul său de YouTube – Drive Tribe – May a decis să compare noul model al constructorului de la Mioveni cu o bicicletă. Hai să vezi ce a ieșit.

James May la volanul noului model Dacia Sandero

James May s-a urcat la volanul noului model, lansat anul acesta de Dacia, la pachet cu noile Logan 3 și Sandero Stepway. În paralel, însă, a mers și cu bicicleta, pentru a face o comparație între cele două mijloace de transport.

Concluziile au fost, cât de cât, bune. Fostul prezentator Top Gear s-a arătat impresionat de confortul din interior, a spus că a condus un model complet, care costă în Marea Britanie cam 10.000 de lire sterline. Același preț are și bicicleta sa, așadar comparația nu e întâmplătoare.

„Fără îndoială, ai mai multe de banii aceștia cu noua Dacia. Mai mult spațiu, mai multă putere, mai mult oțel, mai multă sticlă, mai mult cauciuc. Peste o tonă de lucruri la același preț precum această bicicletă de 7 kilograme. Pe de altă parte, într-un Sandero, să fim sinceri, nimeni nu va vrea să vorbească cu tine. E o afacere bună, dar nu îți aduce prieteni noi. S-ar putea să rămâi singur”, a spus James May în videoul publicat pe YouTube.

Recent, Dacia Sandero a reușit să prindă o nominalizare la mașina anului 2021, întocmit de cei de la Car of the Year. Din păcate, nu a câștigat premiul, dar a fost acolo. Lista anunțată de organizația Car of the Year a cuprins toate mașinile lansate în 2020, care nu sunt face-lifturi sau revizuiri parțiale ale modelelor vechi.

Mașina anului a fost desemnată Toyota Yaris.