VIDEO Dacia 1300 din 1982 vs bolidul electric Dacia Spring: motivul surprinzător pentru care vei fi șocat de rezultat

În funcție de afinitatea ta pentru autoturisme electrice, s-ar putea să știi deja că noua Dacia Spring este una dintre cele mai ieftine mașini din această categorie. Asta nu înseamnă însă neapărat că este o investiție bună.

Clipul de mai jos a fost imortalizat de cei de la Super Speed, de pe Pro TV. Realizatorii au promovat evenimentul sub numele de Cursa Anului în Lumea Auto. Deși pare o exagerare la prima vedere, având în vedere cât de mulți oameni sunt curioși de performanța bolidului electric de la Mioveni și câți s-au aglomerat să se se înscrie pe lista de precomenzi, este departe de a fi o exagerare.

Pornind de la această realitate, au testat o Dacia 1300 din 1982 alături de Dacia Spring, mașina electrică pe care momentan nu o poți cumpăra, dar care a fost totuși detaliată în mai multe teste video.

Dacia 1300 din 1982 vs bolidul electric Dacia Spring

Dacă nu ești familiar cu Dacia Spring, mașina electrică este una infernal de lentă, șocant chiar. Are un motor de 44 de cai putere și un cuplu de 125 Newton/metru. Ca să nu spună că durează o eternitate să accelerezi de la 0 la 100 de kilometri pe oră, producătorul a oferit cifra de 19,1 secunde. Viteza maximă este 125 kilometri pe oră, iar pentru a o atinge, ai nevoie de aproximativ 40,5 secunde.

Bunicul său este Dacia 1300, un alt autoturism care nu a fost creat în niciun moment pentru curse de viteză. Utilizează un motor de 1,3 litri cu patru cilindri aspirat natural. Tracțiunea este de 54 cai putere, mai mult decât viitoarea Dacia Spring, dar cuplul este un pic mai mic, 89 Newton/metru. Se estimează că are nevoie de 18 secunde pentru a ajunge la 100 de kilometri pe oră. Viteza maximă specificată este de aproximativ 140 de kilometri pe oră.

Una peste alta, ambele autoturisme sunt incredibil de lente, dar Dacia Spring ar trebui să aibă un mic avantaj datorită cuplului. Din păcate, are o problemă cu kilogramele în plus. Cursa are 400 de metri, iar pentru a vedea câștigătorul, trebuie să apeși pe Play.