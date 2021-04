VIDEO Cum sună o piesă Nirvana creată de o inteligență artificială, pentru cauză nobilă

Un număr mare de artiști renumiți au încetat din viață la vârsta de 27 de ani prin suicid sau supradoză. O organizație încearcă să atragă atenția asupra sănătății mintale printr-o serie de piese noi de la Nirvana, Amy Winehouse, Jim Morisson, Jimi Hendrix și nu numai.

Lost Tapes of the 27 Club folosește un algoritm de inteligență artificială de la Google pentru a genera piesele de mai jos și nu numai. Premisa a plecat de la viața lui Kurt Cobain, solistul de la Nirvana care pe 20 februarie ar fi împlinit 52 de ani.

Cei care îi comemorează activitatea și i-au apreciat performanța se gândesc în fiecare an cum ar suna o piesă de la el în vremurile actuale. Deși răspunsul la această întrebare probabil că nu-l vom obține niciodată, un algoritm de inteligență artificială nu are astfel de preconcepții. Crează de la zero în funcție de ce îi dai ca inspirație.

Așa s-a ajung la Drowned in the Sun, rezultatul colaborării dintre fundația Over the Bridge specializată în sănătate psihică și Magenta AI de la Google. Pentru a crea un potențial hit, o serie de rețele neural au analizat atent peste 25 de piese ale uneia dintre cele mai apreciate formații rock.

În final, Drowned in the Sun pare a fi o piesă de la Nirvana, deși partea de voce a fost asigurată de Eric Hogan, solistul unei formații tribut care chiar face o treabă surprinzătoare. Ca similarități, ai putea spune că are ceva în comun cu You Know You`re Right, unul dintre ultimele hituri înregistrate de Nirvana înainte de decesul lui Kurt Cobain în 1994. Dincolo de vocea lui Hogan, tot ce auzi pe piesă a fost creat artificial de un calculator.

Drowned in the Sun este doar una dintre piesele incluse în inițiativa Lost Tapes of the 27 Club, un proiect menit să sporească interesul pentru sănătatea mintală prin explorarea stilului creativ al celor care și-au pierdut viața la 27 de ani. Dacă vrei să știi mai multe despre Over the Bridge, poți accesa pagina lor de Facebook.