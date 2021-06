VIDEO Cât de ghiduș este ”roboțelul” Zach Galifianakis în animația Ron`s Gone Wrong

Roboții domestici devin rapid o realitate practică, iar Hollywood-ul dorește să exploreze implicațiile unor asemenea roboți, cu o serie de comedie. Cu siguranță te vei îndrăgosti de roboțelul Zach.

Conform Entertainment Weekly, 20th Century Studios și Locksmith Animation au lansat primul trailer pentru „Ron’s Gone Wrong”, povestea animată a lui Barney (Jack Dylan Grazer), un băiat care primește un robot de casă (Zach Galifianakis), menit să fie „cel mai bun prieten al său din cutie”.

Îl vei vedea pe roboțelul Zach în toamnă



Distribuția filmului îi include și pe Olivia Colman, Ed Helms și Rob Delaney. Ar trebui să ajungă în cinematografe pe 22 octombrie. Până în prezent nu există mențiuni despre planurile de streaming, deși ne-am aștepta să ajungă pe Disney + la un moment dat.

Povestea lui Barney, un elev de gimnaziu și a lui Ron, noul roboțel domestic, vorbitor și conectat digital cu siguranță te vor învăța lucruri interesante despre o prietenie adevărată.

Este greu să scapi de paralela cu Big Hero 6 – o altă poveste în care un robot îl ajută pe un băiat să se descopere. Cu toate acestea, există unele diferențe tematice. În timp ce Big Hero 6 întruchipa optimismul din Silicon Valley din anii 2010 și potențialul roboților de a îmbunătăți viața, Ron’s Gone Wrong ar putea fi puțin altfel.

Următorul tău animal de companie poate fi un robot

Dr. Kate Darling este specialist în cercetarea în interacțiunea om-robot, etica robotului și teoria și politica proprietății intelectuale la Laboratorul Media al Institutului de Tehnologie din Massachusetts (MIT). În noua ei carte, The New Breed, ea susține că am fi mai bine pregătiți pentru viitor dacă am începe să ne gândim la roboți și inteligență artificială precum la animale.

Ea spune, într-un interviu pentru The Guardian, că atât de des comparăm subconștient roboții cu oamenii și inteligența artificială cu inteligența umană, încât comparația ne limitează imaginația. Ea sugerează că ar trebui să ne concentrăm pe încercarea de a ne recrea pe noi înșine.