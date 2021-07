VIDEO Alto’s Odyssey: The Lost City, jocul care te convinge să încerci Apple Arcade măcar o lună

În cazul în care ai o afinitate pentru jocuri video pe mobil care să te sensibilizeze, Alto’s Odyssey: The Lost City are o dată de lansare oficială și tocmai a primit un nou trailer. Preț nu are are, dar ai nevoie de Apple Arcade pentru a-l experimenta.

La fel cum te abonezi la Netflix pentru a te bucura de o colecție stufoasă de filme și seriale când vrei tu, de pe orice dispozitiv ai la îndemână, Apple a inventat un abonament la jocuri. Apple Arcade costă 25 de lei pe lună, mai puțin decât Netflix și îți oferă peste 180 de jocuri video fără reclame sau microtranzacții. Practic, ajungi să te bucuri de jocuri la fel cum o făceai în urmă cu 10 ani, fără achiziții in-app sau DLC-uri contra cost.

Cel mai nou joc pe care îl poți experimenta prin intermediul Apple Arcade este Alto’s Odyssey: The Lost City. Alto’s Odyssey este un joc mai vechi din AppStore, dar acum, a beneficiat de un upgrade important din prisma conținutului inclus și, dacă tot va ajunge pe Arcade, îl poți juca nu doar pe iPhone sau iPad, ci și pe Mac sau Apple TV, cu condiția să folosești același nume de utilizator și parolă. În versiunea originală s-a lansat cândva în 2018 și, între timp, s-a bucurat și de câteva premii de la gigantul din Cupertino, pe lângă aprecierea fanilor.

Jocul este dezvoltat de Snowman și a ajuns pe Apple Arcade începând cu 16 iulie. Față de deșerturile, templele și canioanele pe care le-ai explorat deja cu personajul principal, în The Lost City vei avea o aventură suplimentară printr-un mediu urban. Creatorii jocului nu au insistat foarte mult pe noile provocări la care vei fi expus în această iterație a jocului, dar ar trebui ca rezultatul final să fie suficient de interesant încât să-l mai experimentezi o dată, chiar dacă l-ai mai jucat în trecut.