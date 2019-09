Netflix pentru jocuri: când te abonezi la Apple Arcade și cât te costă

Apple vrea să înceapă să facă foarte mulți bani din abonamente de streaming. Asta înseamnă că îți va lua bani în fiecare lună pentru spațiu pe iCloud, Apple TV+ și noul Apple Arcade.

Dacă îți place să te joci pe iPhone, iPad și Apple TV, Apple îți propune să plătești un abonament în fiecare lună care să-ți ofere acces la o colecție stufoasă de jocuri, într-o manieră similară cu Netflix. Gigantul din Cupertino a investit aproximativ 500 de milioane de dolari în acest concept și va fi disponibil în curând, la nivel global.

Săptămâna viitoare, pe 19 septembrie, te poți abona la Apple Arcade. Serviciul gândit de Apple va include mai mult de 100 de jocuri pe care le vei putea experimenta pe iPhone, iPad, Mac și Apple TV. Majoritatea titlurilor vor fi cross-platform, asta înseamnă că le poți începe pe un dispozitiv și le poți continua pe altul.

Pentru 5 dolari pe lună, care se vor transforma probabil în 5 euro în Europa, Apple îți pune la dispoziție titluri de la o varietate foarte mare de dezvoltatori. Lista include Frogger in Toy Town de la Konami, Shinsekai Into the Depths de la Capcom, Sayonara Wild Hearts de la Annapurna și multe altele.

Este important de reținut că multe dintre jocurile care vor ajunge pe Apple Arcade vor fi disponibile în mod exclusiv pe platforma cu pricina. Cele trei menționate mai sus sunt exemplu al acestei realități, pentru că nu vor ajunge niciodată pe Android sau vreo consolă. La acestea se vor adăuga unele dintre cele mai populare jocuri care există deja în Apple Store.

Printre titlurile anunțate anterior pentru Apple Arcade se mai numără Beyond a Steel Sky, o continuare a unui joc cyberpunk din anii `90 intitulat Beneath a Steel Sky, Where Cards Fall, Repair de la creatorii Monument Valley, Little Orpheus de la The Chinese Room și The Pathless de la Giant Squid.