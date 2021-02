VIDEO Acest truc de pe iPhone îți face viața mai ușoară: cum să folosești corect captura de ecran

iPhone are câteva funcții care-ți fac viața mai ușoară, iar captura de ecran (screenshot) e una dintre ele. Numai că s-ar putea să nu știi acest truc.

Cei de la Apple au căutat să vină cu funcții intuitive și să le ofere utilizatorilor o experiență plăcută. Chiar și așa, sunt multe de descoperit la un model de iPhone, mai ales dacă ai pentru prima dată un telefon de acest fel. Uite, de exemplu, acest truc care se referă la captura de ecran.

Dacă, spre exemplu, vrei să faci o captură pentru o întreagă pagină dintr-un site. Primul gând e să faci mai multe screenshot-uri, ca să cuprinzi toată pagina. Doar că PE iPhone te poți folosi de ceva mai util și totul se poate face printr-o singură captură.

Iată cum.

Dacă vrei, de exemplu, să faci o captură la un articol ca să-l citești mai târziu sau poate să-l trimiți cuiva, nu trebuie să faci mai multe screenshot-uri pe bucăți, pe măsură ce scrolezi. Captura de ecran, dacă ai un model nou de iPhone, fără butonul de Home, se face simplu: apeși în același timp butonul de pornire/oprire și cel din stânga sus (cel prin care ridici volumul).

Ca să prinzi întreaga pagină a site-ului respectiv dintr-o singură captură, pașii sunt simpli:

E foarte simplu, exact ca-n videoul de mai jos:

It is quite frankly humiliating that I never once thought to wonder what the Full Page button did. I’ve taken seventeen thousand screenshots ffs pic.twitter.com/hHY5H7wzXM

— aoife (@aoiph) February 4, 2021