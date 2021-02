VIDEO Această consolă PlayStation 5 e aur la propriu: de ce nu ți-o poți permite

În lume există diverse extravaganțe pe care puțini și le permit. E și cazul acestei console PlayStation 5.

Îți mai aduci aminte cu siguranță de modele iPhone placate cu aur sau cu platină care costau câteva sute de mii de dolari. Erau modele concept, destinate evident celor care vor să se diferențieze de restul. Și care, pe bună dreptate, nu prea mai au pe ce să-și cheltuie banii.

Ei bine, mai mulți oameni au observat că astfel de extravaganțe se fac, așa că s-au gândit la tot felul de combinații inedite pentru a pune mâna pe banii bogaților. E cazul unei console PlayStation 5, placată cu aur, care costă nu mai puțin de jumătate de milion de dolari. Coincidență sau nu, e vândută de Caviar, compania care placa în aur și modelele de iPhone.

Consola PlayStation 5 care costă jumătate de milion de dolari

Compania Caviar a anunțat că vinde o consolă PlayStation 5, placată în aur de 18 karate și cu controllere îmbrăcate în piele de aligator. Sunt de găsit aproximativ nouă modele de astfel de console-bijuterie, iar prețul uneia e unul pe măsură: 499.999 de dolari. Da, adică jumătate de milion de dolari.

Compania susține că a apelat la specialiști din domeniul bijuteriilor și că se lucrează, în medie, câte 4 luni pentru fiecare astfel de consolă.

Iar consola arată cam așa:

Pentru restul oamenilor, există varianta clasică de 500 de dolari care, evident, merge la fel. Și nici nu stai cu teamă că-ți intră hoții în casă.

Sony a lansat noua generația de console anul trecut. PS5 s-a vândut extrem de bine în perioada sărbătorilor, așa că japonezii de la Sony au motive să sărbătorească. Bilanțul arată că noua consolă a prezentat interes, așa că, pentru 2021, compania a decis să ducă estimările legate de profit și vânzări mai sus.

În trimestrul care a cuprins și sărbătorile de iarnă, Sony a vândut nu mai puțin de 4,5 milioane de console Play Station 5, mult peste așteptări.

Sony și-a revizuit prognozele legate de profitul și vânzările din acest an după ce a constatat că noua generație de console se vinde extrem de bine. Pentru perioada octombrie-decembrie, adică ultimul trimestru al anului, profitul a urcat la 3,4 miliarde de dolari, adică cu 20% mai mult decât anul trecut. Veniturile au crescut, de asemenea, cu 9% prin raportare an la an.