Viciile copiilor, pe timp de vară: ce roluri au jucat YouTube, TikTok și WhatsApp

Analiștii de la Kaspersky au publicat un raport referitor la cele mai utilizate aplicații și servicii online de către copii. Astfel, înțelegem mai bine viciile celor mici, particularitățile care îi fac dependenți de smartphone.

YouTube, TikTok sau WhatsApp, toate au fost în topul aplicațiilor folosite de micuți pe timpul verii, conform unui efort de cercetare realizat de Kaspersky. Din păcate, foarte mulți copii stau cu ochii lipiți de smartphone, iar această realitate nu pare să se schimbe curând. Dacă vrei însă să asociezi niște cifre exacte fenomenului, să înțelegi mai bine problema, valorile de mai jos te vor ajuta.

Dependența copiilor de rețele de socializare, în cifre

Când vine vorba de copiii cu terminale de Android, cei mai mulți dintre ei au petrecut într-o proporție semnificativă timp pe YouTube – 32,9%. Pe locul doi, cu 19%, se află TikTok. Nu în ultimul rând, aproximativ 16% dintre micuți au petrecut cel mai mult timp pe parcursul verii în WhatsApp.

Ca o sursă de comparație, aceeași analiză realizată pe perioada noiembrie 2020 – aprilie 2021 scotea la iveală faptul că TikTok era dominant în 14,9% dintre cazuri, pe când WhatsApp avea atunci 18,1%. YouTube este însă de mult timp în centrul atenției, iar cel mai mult, copii se uită la alții cum se joacă, în proporție de 32,3%. Printre cele mai populare canale urmărite de micuți se numără SSundee și MrBeast Gaming, ambele în limba engleză. La capitolul jocuri, cele mai îndrăgite sunt Minecraft (25,9%), Brawl Stars (4,9%) și Roblox (4,6%).

Tot în topul preferințelor pentru copilași se numără ascultarea de muzică, 18,4% dintre căutările pe internet au fost în acest sens. Cea mai ascultată melodie a verii a fost Astronaut in the Ocean de la Masked Wolf. Ariana Grande și Lil Nas X au fost de asemenea în topul preferințelor.

„Interesant este faptul că Eurovision Song Contest s-a dovedit a fi popular şi în rândul copiilor şi adolescenţilor. Câştigătorii din acest an, formaţia italiană Maneskin, au devenit una dintre cele mai populare trupe de adolescenţi din întreaga lume. Pe YouTube, copiii au căutat cel mai frecvent melodiile lor Beggin’, I wanna be your slave şi melodia câştigătoare a Eurovisionului – Zitti e buoni. Printre alte tendinţe de pe internet, este important de remarcat popularitatea uriaşă a noilor jucării Simple Dimple şi Pop It. Au fost menţionate în piese muzicale care au devenit virale pe TikTok şi au primit o mulţime de recenzii pe YouTube”, se arată în studiul de specialitate.