Viața, o înșiruire de da și nu: cum înveți să le spui pe amândouă și la ce ajută

În 2021, dacă cineva spune că nu este foarte ocupat și nu-l vezi obosit constant, pare aproape leneș. Refuzul unei sarcini în plus la muncă sau a unei rugăminți din partea unui prieten nu este privită cu ochi buni, iar motivul are legătură cu faptul cei mai mulți dintre noi nu știu să spună NU și abuzează de DA.

Majoritatea prietenilor tăi par cât se poate ocupați. Mulți sunt obosiți de la muncă, alți poate s-au ancorat în voluntariat, în timp ce unii aleargă dintr-o parte în alta pentru a-și ajuta prietenii sau familia. Dacă cineva îți spune că este ”ocupat” sau ”foarte ocupat” nu prea te mai miră, mai ales într-o perioadă în care aceste formulări par o chestiune de mândrie, similară dintr-un punct de vedere cu ”îmi merge bine, am activitate”. Realitatea este însă un pic mai complicată.

Dacă se întâmplă să fii în mod autentic ocupat, problema s-ar putea să plece de la inabilitatea ta de a spune NU, de a refuza rugăminți, sarcini, îndatoriri. Probabil că o faci pentru că ți-e frică de a supăra pe cineva, ești îngrijorat că pierzi un prieten sau că-ți sabotezi relația cu un membru al familiei.

Multe dintre activitățile pe care ți le asumi, chiar dacă nu-ți fac în mod autentic plăcere, la fel ca toate ”lucrurile bune”, sunt rezultatul traumelor din copilărie. Dacă nu primeai suficientă atenție și ai auzit de 100 de ori că ești ”un copil bun”, ești dornic să mulțumești în permanență pe alții, să faci gesturi de binefacere ca să fii apreciat, plăcut.

Din păcate, acceptarea doleanțelor a căror valoare reală nu se regăsește în viziunea ta asupra vieții poate fi dăunătoare asupra stării tale de bine și, pe termen lung, poate genera precedente periculoase. Cu cât spui mai des DA la lucruri pe care nu vrei să le faci, cu atât uiți mai des ce vrei să faci, uiți ce te face fericit, care sunt nevoile tale.

Deși pare o suprasimplificarea a stărilor pe care le experimentezi în viața de zi cu zi, în mare parte, existența ta pe pământul ăsta ar trebui să fie despre a fi fericit, despre a oferi fericire și a încerca să fii un om bun cu ceilalți, fără să faci nimic în detrimentul tău. De aici vine și instinctul de conservare. Poate tu vrei să-ți ajuți un prieten să care o canapea pe scări până la etajul patru, dar corpul tău îți spune clar că ar fi bine să te oprești la etajul unu. Este prea mult pentru tine, atâta poți. Nu este vorba de faptul că nu vrei să-ți ajuți prietenul, ci că îți faci rău, fizic și mental.

La un moment dat, poate ajungi să te enervezi pe cineva drag pentru că ai spus da în fața unui număr atât de mare de circumstanțe încât în fața celei mai importante persoane din viața ta ești epuizat. Ai risipit atât de mult timp, energie și bani din cauza faptului că ai spus DA când nu credeai cu adevărat că acela este răspunsul potrivit, încât sănătatea ta mintală poate ajunge să aibă de suferit. Gândește-te doar la numărul de nunți la care ai participat în ultimul deceniu din obligație, la numărul de cafele pe care le-ai băut cu oameni cu care nu îți făcea plăcere, doar pentru că sperai să te ajute în carieră sau în amplificarea cercului tău de relații.

În cartea sa The Power of No (Puterea NU-ului), autorul James Altucher sintetizează în doar câteva cuvinte ce înseamnă cu adevărat să spui DA la ceva care îți displace. ”Când spui da la ceva ce nu vrei să faci, acesta este rezultatul: disprețuiești ceea ce faci, urăști persoana care te-a rugat să o faci și îți faci ție rău.” Problema nici măcar nu este că un prieten te roagă să-l ajuți ca o formă de manipulare, pentru că, dintr-un punct de vedere, îi ești dator. Problema este că te roagă de două ori, îl ajuți de două ori, ajungi să-l urăști și să-ți strici o relație de prietenie care era despre cu totul altceva.

NU vine cu vârsta

Dacă ți-ai făcut o fascinație din a observa oamenii din jurul tău, s-ar putea să ajungi la concluzia că odată cu îmbătrânirea, oamenii sunt mai predispuși și, implicit, mai pricepuți în a refuza propuneri de orice fel. Nu mai petrec timp cu nimeni dacă nu le face în mod autentic plăcere, nu mai fac favoruri decât la o mână de prieteni și își prețuiesc timpul într-o manieră mai evidentă.

Când ești tânăr, mai ales la începutul carierei, predispoziția ta este invers. Spui DA la orice. Te gândești că fiecare cerere de la un șef sau șefuț este o experiență educativă, fie rămâi cu ceva din ea, fie te va ține minte superiorul tău în cazul unei eventuale promovări sau măriri de salariu. Te tot gândești că nu îți place ce faci, dar acționezi în aceeași direcție neplăcută pornind de la premisa că îți va deschide numeroase uși.

Cu cât te maturizezi mai repede, cu cât cercul de prieteni și cunoscuți îți devine mai larg sau ești mai eficient la muncă, cu atât te regăsești mai des într-o situație în care ai mai multe oportunități decât ai nevoie. Ești chemat mai des la grătare, la bere, la ședință. Cam atunci ar fi bine să-ți dezvolți abilitatea de a refuza, de a te respecta pe tine ca om și timpul tău. Următorul pas este să înveți să spui NU fără să-ți pară rău, fără să te simți vinovat sau să-ți ceri scuze. Abia atunci ai ajuns într-un punct de echilibru al vieții tale.

Prea puțini spun atât DA, cât și NU sau invers

Dacă ar fi să împarți oamenii în două categorii, ai fi surprins cât de ușor este să-i separi după predispoziția de a răspunde cu DA sau NU la o rugăminte. Mulți dintre noi acceptă majoritatea propunerilor, sunt deschiși la experiențe noi sau, pur și simplu, au o problemă să refuze. Deloc puțini sunt și cei care spun aproape de fiecare dată NU.

Ca referință, dacă cineva din anturajul tău spune DA la aproape orice, are tendința să facă pe plac tuturor. Partea bună este că va avea de câștigat numeroase oportunități în carieră și s-ar putea să se bucure de o viață socială foarte activă. Partea tristă este că inabilitatea de a refuza te bagă într-un cerc vicios definit de o viață pe care nu ți-o dorești cu adevărat, în care te simți blocat și care, în final, te face nefericit.

Extrema cealaltă este de asemenea una foarte reală. Cei care sunt sceptici în permanență, nu vor să se vadă cu nimeni, nu vor să ajute pe nimeni sau sau participe la vreun eveniment, ei spun NU în permanență. Din păcate, pe lângă faptul că sunt singuratici și contrarianți, tind să aibă dificultăți în a crea ceva de care să fie mândri, indiferent dacă este vorba de o relație de lungă durată sau de un proiect personal.

Nu ajută nici faptul că, de cele mai multe ori, acești oameni își crează în cap un scenariu de superioritate, de inteligență peste medie, fără să aibă neapărat dreptate. Pe de altă parte, câștigă mult timp liber, iar acesta nu este un plus prea ușor de ignorat. Într-o lume ideală, reușești să calculezi o medie între cele două și nu devii nici prea introvertit, nici excesiv de extrovertit.

Să înveți să spui NU vine cu o serie importantă de beneficii

Nimeni nu vrea să dezamăgească pe nimeni, nu-și găsește fericirea în a arăta nepăsare față de nevoile semenilor. Nu este în ADN-ul nostru această trăsătură. În același timp, nu suntem făcuți să nu ne aprecieze alți oameni, să fim criticați, să riscăm o prietenie.

Inabilitatea de a refuza este strâns legată și de încrederea în sine. Cu cât ai o părere mai proastă despre tine sau o lipsă de încredere în abilitățile tale, cu atât devii mai predispus să satisfaci nevoile altora pentru simplul fapt că le consideri mai importante decât pe ale tale. Ai grijă să nu alimentezi un cerc vicios în care ajuți oameni, ei tind să devină dependenți de ajutorul tău, iar în timp ce tu devii nefericit, relația ta de prietenie sau cea cu un membru al familiei ajunge să se bazeze pe valori greșite, pe un dezechilibru.

În timp ce tu dedici ore în șir încercând să te fofilezi dintr-un angajament pe care l-ai acceptat, nici nu sesizezi cât devii de obosit, stresat sau iritabil. Îți subminează toate eforturile de a-ți amplifica nivelul de calitatea a vieții și îți sabotează și relația cu membrii familiei, cu persoana importantă din viața ta.

Cum te obișnuiești să mai spui și NU, pas cu pas

Cum am atras atenția și mai sus, secretul nu este să spui NU la orice propunere sau rugăminte care îți adresată. Ca orice altceva în această viața, secretul stă în moderație. Pe de altă parte, Warren Buffet este unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din lume, iar filozofia sa în viața este că ”Oamenii de succes spun nu la aproape tot”.

Dacă impulsul tău este să spui DA, data viitoare când te confrunți cu el, întreabă-te dacă spui da pentru tine. Încearcă să refuzi lucruri mici la început, precum o cafea gratuită la vreo ofertă de la benzinărie sau o pretenție insignifiantă a unui prieten. Fă un efort să conștientizezi trăirile fiziologice generate de refuzul sau acceptul tău.

Fii atent dacă devii semnificativ mai posac atunci când refuzi doleanța cuiva. Încearcă să urmărești dacă cineva te pune într-o situație foarte dificilă și pune o presiune inutilă pe persoana ta doar pentru că ai spus NU. Formează-ți niște deprinderi pentru a câștiga niște timp de gândire. Roagă persoana de la capătul firului să-ți dea pe email detaliile unei întâlniri sau ale unui eveniment, dacă este o interacțiune de afaceri. Conștientizează că nu este exagerat să-i atragi atenția interlocutorului că trebuie să-ți consulți calendarul sau să vorbești cu persoana iubită, înainte de a te arunca la un angajament. În acest fel, vei putea să te gândești dacă îți dorești ceva cu adevărat și, în cel mai rău caz, vei putea să găsești cuvintele potrivite pentru a refuza propunerea, oferta, rugămintea.

Dacă vrei să spui NU, fii eficient și politicos. Fii scurt, direct și nu minți. Orice deformare a realității sau manifestare de ficțiune te va face să te simți vinovat mai târziu. ”Îți mulțumesc de ofertă, dar nu este momentul potrivit pentru mine” sau ”Îmi pare rău, dar nu pot în seara asta” sunt câteva variante pentru a te ghida. Încearcă să fii ferm în atitudine și să nu-ți ceri scuze prea mult. Nu uita în niciun moment că nu trebuie să ceri permisiunea cuiva pentru a refuza o propunere. Este vorba de tine și de timpul tău. Cum el sau ea s-au simți confortabil să-ți ceară ajutorul, tu ești îndreptățit să spui nu.

În final, să înveți să spui NU este o favoare pe care ți-o faci ție pentru a putea spune DA atunci când îți dorești cu adevărat, când este important pentru tine. Acceptul trebuie să vină dintr-o perspectivă pozitivă, nu din ură sau frică, nu dintr-o presiune mintală. Nu te ancora în diverse activități acum, ca să fii stresat mai încolo. Ai fi uimit de câte ori auzi din partea unui medic că problemele de sănătate pe care le experimentezi acum pleacă de la stres.