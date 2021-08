Vești noi de la Ford pentru piața din Europa

Mașinile electrice nu mai sunt de domeniul viitorului, ci al prezentului. Pentru a ține pasul cu acest trend Ford anunță noua sa autoutilitară 100% electrică.

Ford E-Transit va rula prin Europa începând cu primăvara lui 2022. Anunțul acesta vine după ce compania a testat deja noile modele. Alături de un număr impresionant de parteneri, dintre care enumăr flota municipală a orașului Köln, DHL Express Marea Britanie dar și Poșta Norvegiană, gigantul auto va testa acum pe teren un număr de 10 prototipuri pentru o perioadă de șase sau 12 luni. În cadrul acestei flote de mașini-test se va regăsi gama completă a noului model.

„Vrem să demonstrăm că putem, în același timp, să ne ajutăm clienții să reducă impactul asupra mediului și să își îmbunătățească productivitatea. Kilometrajul real reflectat de testele clienților ne ajută să demonstrăm beneficiile comerciale pe care le poate oferi E-Transit și ne oferă un feedback valoros cu privire la tiparele de utilizare și comportamentul de încărcare, astfel încât să putem rafina experiența de utilizare. Îi considerăm pe clienții noștri parte din familie, iar acest program evidențiază valoarea pe care o acordăm acestor parteneriate strânse”, a declarat Dave Petts, Utilitare Urbane Electrificate, Ford Europa.

Ford domină Europa

Nu este niciun mister faptul că americanii sunt liderii de piață în sectorul dedicat vehiculelor comerciale în Europa. Pentru aproape 7 ani consecutivi compania și-a păstrat, dezvoltat și menținut poziția de cea mai bine vândută marcă de vehicule comerciale, iar cu noul E-Transit Ford speră să continue trendul ascendent.

Noul model este fiabil deoarece sunt folosite aceleași dispozitive și accesorii dezvoltate pentru modelele aflate deja pe piață. În cadrul testelor au fost parcurși aproximativ 240.000 KM, dintre care 75% au fost parcuși cu zero emisii, în centrul Londrei. În Germania tehnologia inovatoare și-a dovedit din nou forța: recunoașterea dinamică a poziției mașinii declanșează automat modul EV Now, cu emisii zero, în zonele foarte poluate. Această tehnologie revoluționară duce la îmbunătățirea calității aerului, mai ales în zonele urbane.