Vestea zilei pentru românii cu centrale termice: ce se întâmplă cu facturile la energie în România

Facturile românilor continuă să fie în creștere, iar iarna nu pare să mai aștepte foarte mult. Cea mai rapidă soluție la această problemă este plafonarea prețului la energie, dar sunt multe aspecte ce trebuie avute în vedere.

PSD are în parlament un proiect legislativ pentru plafonarea prețului la energie electrică și gaze naturale. Având în vedere că are mari șanse să treacă de votul celor două camere, ministrul Energiei a făcut mai multe mențiuni pe marginea subiectului, după ce a calificat proiectul cu pricina ca fiind inaplicabil dintr-un motiv simplu. Plafonarea se poate realiza doar printr-o schemă de ajutor de stat ce trebuie aprobată de Comisia Europeană, a atras atenția ministrul de resort, Virgil Popescu.

Ce se întâmplă cu plafonarea prețului la energie pentru români

În teorie, oficialul nu se împotrivește plafonării, de principiu, dar și-ar dori implementarea unei astfel de inițiative doar sunt atenta supraveghere a ANRE – Autoritatea de Reglementare din domeniul Energiei. Aceasta din urmă trebui să verifice achizițiile furnizorilor și să se asigure că se realizează la cel mai mic cost din piață.

„Este în vigoare Ordonanţa 118, aprobată în şedinţa de Guvern de săptămâna trecută, prin care propunem compensarea cu 21 de bani a facturii la energie electrică şi compensarea cu 25% din preţul gazului natural. Am văzut proiectul iniţial al PSD şi avizul ministerului este la fel ca avizul ANRE. Este un aviz negativ pentru că forma iniţială era complet inaplicabilă. Am văzut aseară şi amendamentele care au fost pentru a îmbunătăţi. Nici acestea nu sunt aplicabile.

În plus, trebuie spus că practic acoperirea pierderilor furnizorilor prin această plafonare se face printr-o schemă de ajutor de stat. Orice schemă de ajutor de stat trebuie, indiferent că e bună sau că e proastă, după părerea noastră e proastă aşa cum e scrisă acum, trebuie aprobată de Comisia Europeană. Nimeni din Ministerul de Finanţe, fără aprobarea Comisiei Europene, nu va putea da drumul la plăţi”, a afirmat Popescu la Digi24.

Problema majoră ține de ce se va întâmpla peste șase luni, când energia electrică achiziționată acum va ajunge pe facturile românilor. Din acest motiv, ANRE trebuie să monitorizeze atent achizițiile.

„Noi am anunţat că suntem de principiu de acord şi cu o plafonare, dar am dori o plafonare a preţului urmărită foarte atent de Autoritatea de Reglementare, care poate să verifice achiziţiile de energie electrică ale furnizorilor, în aşa fel încât ele să fie la cel mai mic cost din piaţă, o plafonare la care să dăm oamenilor în plus şi această compensare de 21 de bani şi de 25% din factură”, a explicat Virgil Popescu.