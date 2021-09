Vestea proastă pentru toți românii cu credite la bancă: după scumpirile gazului și curentului, ce se întâmplă cu ratele

În contextul instabilității politice de la conducerea țării și a scumpirilor semnificative la gaze naturale și energie electrică, nu ar trebui să vină ca o surpriză majoră un potențial dezastru pe piața bancară. Ca de obicei, pe acesta din urmă, îl plătim tot noi, românii.

De această dată lovitura pentru finanțele românilor vine la bănci și are legătură cu o creștere record a indicelui ROBOR. Ca referință, de respectivul indice depinde calcularea dobânzilor variabile pentru creditele în lei și a crescut la finalul săptămânii trecute până la cel mai mare nivel din ultimele cinci luni și jumătate.

Indicele ROBOR la trei luni se transpune în creștere ratelor

În cazul în care ai un credit imobiliar, cum au foarte mulți români care își doresc cu ardoare să-și vadă numele pe actul de proprietate al unei locuințe, următoarele rate s-ar putea să fie un pic mai mari. Aceasta este o consecință a creșterii indicelui ROBOR la trei luni, acesta a ajuns la 1,65%.

Ca referință, creşterea ROBOR la trei luni survine după şapte şedinţe de stagnare la pragul de 1,61%. Indicele ROBOR la trei luni este folosit pe piaţa interbancară pentru calcularea dobânzilor variabile la împrumuturile în lei, acordate înainte de luna mai 2019. Merită avut în vedere și faptul că ROBOR la trei luni a staţionat şi joi la la 1,61% pe an, valoare la care urcase în 15 septembrie. Deocamdată, ROBOR la trei luni este sub nivelul de la începutul anului 2021, de 2,01% pe an, conform Mediafax.

Indicele ROBOR la trei luni a avut o perioadă de fluctuații masive în ultimii doi ani. A încheiat 2020 la 2,03% pe an, în scădere semnificativă de la începutul anului trecut când gravita în jurul valorii de 3,19%. În ceea ce privește modul în care se calculează, el reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile românești se împrumută între ele în lei. Se stabilește zilnic de către oficialii BNR ca o medie aritmetică a cotațiilor practicate de zece bănci selectate de Banca Națională a României.