Vestea dimineții pentru toți șoferii: unde îți faci RCA, după dezastrul City Insurance și Euroins

Piața de RCA din România va suferi schimbări importante în următoarea perioadă, după ce a ieșit la iveală situația dezastruoasă din ultimele luni prin care au trecut City Insurance și Euroins, principalii asiguratori din țara noastră pe acest segment.

Piața de RCA din România este dominată de mulți ani de doar două companii, dar după cum am aflat ieri, situația nu este deloc una îmbucurătoare, mai ales la una dintre ele. Am detaliat aici modul absolut terifiant în care milioane de români au ajuns să aibă RCA degeaba, pentru că asiguratorul nu are suficient de mulți bani în visterie pentru a-și acoperi pagubele pentru toți asigurații. Dintr-un punct de vedere, se apropie destul de mult de faliment.

Asigurările RCA din România, sub semnul întrebării: ce fac șoferii

După ce timp de mulți ani mai multe multinaționale din domeniul asigurărilor au evitat zona de RCA pentru că oamenii alegeau de obicei cea mai ieftină variantă, lucrurile se pare că se vor schimba în viitorul apropiat. Tocmai din acest motiv, cea mai profitabilă companie de asigurări din România a confirmat că nu se va mai feri cu orice preț de vânzarea de RCA. Este vorba de Allianz Țiriac sau AZT.

În schimb, soluția la care s-a gândit Allianz Țiriac implică adresarea mai multor nevoi ale clienților la un plan tarifar corect. Reprezentanții AZT au insistat pe faptul că reprezintă un jucător relevant și pe acest segment de piață – RCA, iar linia auto ocupă un rol important în portofoliul său de asigurări, în timp ce politica de tarifare a companiei urmărește un raport corect între efortul financiar al clientului valoarea generată de produsele companiei.

Într-un interviu acordat celor de la Economica.net, oficialii Allian – Țiriac au explicat cum văd ei piața de la noi. ”Pe segmentul RCA, avem un tarif notificat la ASF în urmă cu aproximativ un an, iar în această perioadă nu au existat modificări asupra sa. Politica tarifară a Allianz-Țiriac pe toate segmentele de business urmărește asigurarea unui raport corect între efortul financiar al clientului și valoarea generată de produsele și serviciile noastre. De aceea, analizăm periodic nivelul tarifelor pentru toate produsele și ajustăm cotațiile în funcție de modificările care apar la nivelul fiecărui segment.

Pentru Allianz-Țiriac, linia asigurărilor auto ocupă un rol important în portofoliul de asigurări și urmărim să o dezvoltăm și să ne îmbunătățim performanța. Rămânem o companie relevantă atât în piața RCA, cât și în piața Casco și un jucător care investește constant în simplificarea procesului de achiziție, precum și al celui de soluționare a daunelor aferente. Recent, am implementat o soluție de achiziție simplificată a asigurărilor auto (RCA și Casco), prin care am redus la jumătate numărul de întrebări adresate clienților. Achiziția simplificată completează soluționarea 100% digitală a daunelor auto, prin care permitem clienților să aibă acces continuu la situația dosarului de daună.”, se arată în comunicatul companiei.

În 2021, digitalizarea este secretul, iar cea mai profitabilă companie de asigurări de la noi face o treabă foarte bună din acest punct de vedere. Ca referință, după ce a lansat posibilitatea de soluționare digitală a daunei auto, inclusiv prin constatare online și posibilitatea de a urmări evoluția dosarului, AZT a anunțat, la începutul acestui an, că a îmbunătățit și sistemul de achiziție a asigurărilor auto. Firma este, de altfel, singura din România care oferă pachete de asigurare auto (CASCO+RCA), pe un model inspirat, probabil, de cel din Germania.