Veste neașteptată pentru piața mașinilor electrice. Se întâmplă chiar acum, la noi „acasă”

Constructorul american Ford Motor Co şi grupul sud-coreean SK Innovation Co Ltd au constituit de curând o firmă mixtă pentru producerea de baterii dedicate vehiculelor electrice. Acum, firma se extinde dincolo de granițele Americii de Nord, în Europa.

Cei doi giganți ai industriei auto și-au anunțat de curând planul de expansiune în Europa.

Ford are planuri mari

În luna mai a acestui an, Ford a anunțat asocierea cu SK pentru a produce anual 60 de Gigavaţi oră (GWh). Atunci, era vorba despre producția în două uzine din America de Nord.

Firma mixtă și-a schimbat strategia de business între timp, așa că a decis să intre și pe piața europeană.

„Suntem foarte încântaţi de acest joint venture şi va fi unul care va fi extins şi dincolo de America de Nord. Cu siguranţă va fi extins în Europa”, a declarat directorul de operaţiuni de la Ford, Hau Thai-Tang.

Tot în mai, gigantul auto Ford și-a prezentat planurile de a spori cheltuielile pentru eforturile de electrificare, cu mai mult de o treime, până la peste 30 miliarde dolari până în 2030.

Potrivit Hau Thai-Tang, pe lângă producţia de baterii şi module de baterii, constructorul american a decis să îşi producă pe plan intern cutiile de viteză şi motoarele necesare pentru electrificare. Totodată, constructorul auto analizează segmentele software şi semiconductori pentru o posibilă integrare verticală.

Din păcate, criza globală a semiconductorilor a determinat Ford și alți producători auto să reducă producția de vehicule.

Criza semiconductorilor a afectat o serie de domenii, de la industria auto până la cea a telefoanelor. Din nefericire, problemele nu se vor rezolva curând.

Din cauza penuriei de semiconductori și microcipuri, multe business-uri s-au văzut nevoite să-și schimbe strategia din mers și să caute soluții alternative. Din păcate, această situație va mai persista un pic.

Producătorul german de semiconductori Infineon arată că stocurile sunt la cel mai scăzut nivel din istorie, estimând că deficitul global de aprovizionare cu cipuri se va prelungi până în 2022.