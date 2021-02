Chiar dacă n-ai prins PlayStation 5, milioane de oameni au avut noroc: cât de mare a fost cererea

Cei de la Sony au toate motivele să înceapă anul 2021 cu mari speranțe. Și totul se datorează consolei PlayStation 5 lansată pe finalul anului precedent.

Noua consolă Play Station 5 s-a vândut extrem de bine în perioada sărbătorilor, așa că japonezii de la Sony au motive să sărbătorească. Bilanțul arată că noua consolă a prezentat interes, așa că, pentru 2021, compania a decis să ducă estimările legate de profit și vânzări mai sus.

În trimestrul care a cuprins și sărbătorile de iarnă, Sony a vândut nu mai puțin de 4,5 milioane de console Play Station 5, mult peste așteptări.

Consolele PlayStation de la Sony se vând ca pâinea caldă

Sony și-a revizuit prognozele legate de profitul și vânzările din acest an după ce a constatat că noua generație de console se vinde extrem de bine. Pentru perioada octombrie-decembrie, adică ultimul trimestru al anului, profitul a urcat la 3,4 miliarde de dolari, adică cu 20% mai mult decât anul trecut. Veniturile au crescut, de asemenea, cu 9% prin raportare an la an.

Vânzările au fost impulsionate puternic de divizia de gaming, acolo unde saltul e de 40%. Motivul e reprezentat, evident, de lansarea PlayStation 5.

Profitul a urcat datorită altor departamente – cele de software și servicii de rețea, din moment ce noua generație de console se vinde în pierdere, după cum insistă japonezii.

Noua consolă a fost lansată pe 12 noiembrie și, chiar dacă pe piață n-au apărut deja multe jocuri destinate noului dispozitiv, interesul a fost uriaș. Dacă în ultimele două luni ale anului trecut a vândut deja patru milioane și jumătate de console, Sony se așteaptă ca anul acesta numărul unităților vândute să ajungă la 17,8 milioane.

De asemenea, japonezii vor să vândă până în 2024 aproape 64 de milioane de console PlayStation 5. Prețul unei console e în jur de 500 de dolari și diferă în funcție de capacitatea de stocare.

Rivalul Microsoft, care de asemenea a lansat anul trecut noua consolă Xbox Series X, se așteaptă să vândă în jur de 12 milioane de unități anul acesta și aproape 42 de milioane până în 2024. Și prețul noii console de la Microsoft e tot undeva la 500 de dolari.