Oferta incredibilă pentru jucători de PlayStation 5: ce se întâmplă în februarie

În cazul în care ai făcut efortul financiar să-ți cumperi un PlayStation 5 și ai avut și de unde, Sony vine cu o veste foarte bună. Se vede că încearcă să-și răscumpere greșelile legate de disponibilitatea consolei.

În cazul în care ești abonat la PlayStation Plus, serviciul online al Sony care facilitează gamingul online pe consolele companiei, vei primi gratuit în luna februarie a acestui an trei jocuri. Pe toate trei le poți adăuga în librărie începând cu data de 2 februarie.

Este vorba de Control: Ultimate Edition, Destruction AllStars și Concrete Genie. Este important de reținut că Destuction AllStars va fi disponibil doar pentru posesorii de PlayStation 5. În același timp, această versiune de Control, intitulată Ultimate Edition, vine de asemenea cu un upgrade vizual pentru cei care au pus mâna pe consola next-gen de la Sony. În plus, are toate DLC-urile incluse în Season Pass, având în vedere că jocul original s-a lansat pe 27 august 2019.

Control ilustrează partea de generozitate aproape ciudată pe care am menționat-o mai sus. Nu de alta, dar costă 200 de lei în magazinele de la noi și până și Sony ți-l vinde prin intermediul PlayStation Store la 189 de lei. În contextul în care dai doar 40 de lei pe PS Plus pentru o lună sau 269 lei pe un an, aceasta chiar e o ofertă imbatabilă și un motiv în plus să te abonezi.

Un pic tristă este situația celor care au cumpărat Control Ultimate Edition cu 200 de lei și nu l-au jucat pentru au așteptat actualizarea din februarie a titlului care îl face să profite la maxim de posibilitățile hardware ale PS5, inclusiv Ray Tracing. Ei, probabil, nu sunt foarte încântați de această ofertă.

Nu în ultimul rând, dacă te grâbești un pic, până pe 1 februarie, abonații la PlayStation Plus își pot adăuga la librăria proprie alte trei titluri, Shadow of the Tomb Raider, Greedfall și, exclusiv pentru PS5, un simulator de rechini intitulat Maneater.