Vacanța de Paști și 1 mai la români: Grecia și Bulgaria nu mai sunt în top, litoralul românesc, cu atât mai puțin

Pandemia de coronavirus a schimbat afinitatea românilor vacanțe, iar cu ocazia sărbătorilor pascale și a zilei de 1 mai, conaționalii noștrii nu vor mai merge în Grecia, Bulgaria sau pe litoralul românesc. În top, se află destinațiile exotice.

La deschiderea sezonului turistic, în loc să meargă pe litoralul românesc, românii preferă pensiunile rurale din țară. Cei ca vor să plece în străinătate aleg cu prioritate deplasările în Egipt. Țara piramidelor și a sfinxului este prima pe listă în cea mai recentă statistică a agențiilor de turism de la noi. Motivul principal este vremea caldă combinată cu prețurile destul de accesibile.

Pe locul doi, șocant sau nu, se află locații exotice precum Maldive, Seychelles, Republica Dominicană și Zanzibar (Tanzania). Față de situația de acum un an ce s-a schimbat este că Grecia nu a deschis încă sezonul turistic și mai are încă în vigoare numeroase restricții până pe 14 mai. Bulgaria se află în continuare pe lista galbenă a României și ar trebui să stai în carantină 14 zile când te întorci de acolo. Nu în ultimul rând, Turcia are un număr mare de cazuri depistate în fiecare zi.

Cu alte cuvinte, „Oamenii nu mai merg pe preferințe, merg unde e deschis‟, spune Alin Burcea, proprietarul agenției de turism Paralela 45, una dintre cele mai mari din țară. În Egipt optează să meargă foarte mulți români pentru că este suficient un test negativ de SARS-CoV-2, iar numărul de cazuri noi depistate în fiecare zi este mic.

„În principal cea mai mare bătaie este pe Egipt, pentru că stă foarte bine cu rata infectărilor. Numai noi, la Paralela 45, am dus peste 6.000 de oameni și nu am văzut să revină bolnavi. Până acum, de la începutul anului s-au dus în total în Egipt 30-40.000 de români, iar noi estimăm că până la final de an vor merge peste 150.000‟, a declarat Burcea.

Prețurile mici au reprezentat un alt criteriu care a pus Egiptul în fruntea priorităților pentru români. „În străinătate, țara care a spart prețurile este Egiptul. Se poate sta foarte bine cu 700-1.000 de euro de cuplu, pe o perioadă de 7 zile, la hotel de 5 stele all inclusive‟, spune Traian Bădulescu, consultant în turism.