Unde poți să vezi cele mai mari producții de la Hollywood, în premieră în România

Cu siguranță ți-au lipsit, în ultimul an, filmele văzute la cinema. Chiar dacă platformele de streaming au încercat să-ți ofere chiar acasă pelicule de Hollywood de care să te bucuri, sentimentul de a vedea un film la cinematograf nu se compară cu nimic.

Producţii premiate anul acesta cu Oscar, debutul regizoral al starului din Stăpânul Inelelor, Viggo Mortensen, sau cel mai nou film cu Jude Law într-un „rol excepţional” vor putea fi văzute, în premieră în România, la Cinema Muzeul Ţăranului. Le vei putea viziona începând de astăzi, în cadrul celei de-a cincea ediţii a American Independent Film Festival la Bucureşti, informează un comunicat transmis către Agerpres.

O surpriză atât pentru profesioniştii din industria cinematografică sau studenţii de profil, cât şi pentru publicul larg, secţiunea specială „Films on filmmakers” va prezenta filme ce vorbesc despre cineaşti şi încercările de orice fel prin care trec aceştia. Cu această ocazie, renumitul scriitor, profesor şi selecţioner de film Dennis Lim va intra în conversaţie cu publicul român, pentru a discuta despre starea actuală a producţiilor cinematografice independente, despre cum s-a schimbat industria în ultimii ani odată cu dezvoltarea platformelor de streaming şi ce înseamnă acest aspect pentru viitorul cinematografiei internaţionale, în open talk-ul special „Cinema in the age of streaming”.

Filme de Hollywood în București

Festivalul mai aduce o surpriză pentru spectatori. În închiderea sa, regizoarea Kitty Green va intra în direct cu publicul bucureştean, după proiecţia filmului „The Assistant”, pentru o sesiune de întrebări şi răspunsuri moderată de criticul de film Ionuţ Mareş. Kitty Green este regizoare, editor şi cunoscută scriitoare din Australia. „The Assistant” este primul ei lungmetraj de ficţiune şi a fost proiectat prima dată la Festivalul de Film de la Telluride, continuând să fie apreciat în festivaluri importante precum Sundance sau Festivalul Internaţional de Film de la Berlin.

De asemenea, la Food Hood, outdoor, vor putea fi urmărite, pe ecran mare, primele filme ale unor regizori cunoscuţi acum în întreaga lume, grupate în secţiunea „Iconic Debuts” şi, în închiderea festivalului, „Bonnie and Clyde”, filmul ce este omagiat pe vizualul ediţiei de anul acesta. Intrarea este liberă.

American Independent Film Festival, prin Asociaţia Cinemascop, va dona, şi la ediţia din acest an, toate încasările care îi revin din bilete. Anul acesta fondurile vor merge către Asociaţia Casa Bună.