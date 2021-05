E vremea de mers la film. Cel mai mare lanț de cinematografe își deschide porțile în forță, cu filme de Oscar

După mai bine de un an petrecut sub auspiciile restricțiilor impuse pentru a limita răspândirea coronavirusului, cinefilii se pot delecta din nou, în fotoliul confortabil, cu o pungă de popcorn, în sălile Cinema City din întreaga țară.

Lanțul de cinematografe își deschide porțile în toată țara, începând din 27 mai.

Și nu oricum! Te așteaptă producții de Oscar, încă din primele zile.

Lista filmelor rulate la Cinema City

Încă din primele zile de la redeschidere, Cinema City vine cu producții aduse direct de pe covorul roșu al celor mai prestigioase gale de film.

Poți vedea Nomadland (3 premii Oscar pentru cel mai bun film, cea mai bună actriţă, cel mai bun regizor), Another Round (Oscar pentru cel mai bun film străin, cu Mads Mikkelsen) iar, de la Pixar, Soul (Oscar pentru cea mai bună animaţie).

De asemenea, Robert de Niro, Morgan Freeman şi Tommy Lee Jones se întorc în comedia The Come Back Trail, Liam Neeson revenind în forţă în filmul de acţiune The Marksman.

Avem și o producție românească pe listă: „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc” (câştigătorul Ursului de Aur la Berlin)

Avanpremiere de la 1 iunie: Cruella, cu Emma Stone în rolul faimosului personaj negativ din 101 Dalmațieni și Tom & Jerry care va cheamă să aniversăm impreună 80 ani de la prima lor apariție.

Urmează o vară incendiară, plină de surprize. Iată câteva dintre ele: Fast & Furious 9, Conjuring 3, A Quiet Place 2, Black Widow, Hotel Transylvania, Transformania sau The Suicide Squad.

„Nimic nu se compară cu senzaţia unică pe care o ai atunci când luminile se sting, iar tu eşti gata să te pierzi într-o poveste captivantă, strângând la piept o pungă de popcorn sau mâna persoanei cu care mergi la film, adâncit confortabil în fotoliul comod în timp ce sunetele puternice şi lumina caldă te învăluie şi te poartă într-o nouă lume de neuitat. Sala de cinema este şi va fi în continuare cel mai bun mod de a trăi un film la intensitatea potrivită, de a da frâu liber imaginaţiei şi de a regăsi alături de alţi cinefili bucuria împărtăşită de a visa. Aşa că pregăteşte-te, următoarea perioadă îţi aduce o serie magnifică de noi lansări de filme cu care te poţi delecta în deplină siguranţă, profitând din plin de cea mai bună experienţă cinematografică la Cinema City”, transmite Cinema City.

Cinema City desfășoară în România un lanț impresionant alcătuit din 27 de multiplexuri cu 242 de săli de cinema în 20 de oraşe.