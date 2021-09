Un studiu al celor de la MIT ar trebui să îngrijoreze șoferii Tesla: totul pleacă de la pilotul automat

Un nou studiu al Institutului de Tehnologie din Massachusetts, MIT, arată că sistemul de conducere complet autonomă nu este, de fapt, un sistem autonom, ci mai degrabă un sistem avansat de asistență a conducătorului auto și, de asemenea, că nu poate fi atât de sigur.

Cercetătorii care studiază datele privind privirea conducătorilor auto în timpul condusului au descoperit că șoferii pot deveni neatenți atunci când utilizează sisteme de conducere parțial automatizate.

Raportul, intitulat „A model for naturalistic glance behavior around Tesla Autopilot disengagements”, îi urmărește pe proprietarii Tesla Model S și X, în timpul rutinei zilnice pentru perioade de un an sau mai mult, în întreaga zonă metropolitană a orașului Boston. Vehiculele au fost echipate cu un sistem ce captează date în timp real. Acești senzori oferă informații precum interacțiunea șoferului cu controlorii vehiculului, kilometrajul, locația și poziția șoferului.

„Modelele de comportament vizual se schimbă înainte și după decuplarea pilotului automat”, se arată în studiu. „Înainte de decuplare, șoferii priveau mai puțin drumul și se concentrau mai mult pe zonele care nu au legătură cu conducerea, comparativ cu trecerea la conducerea manuală. ”

Lipsa atenției – cea mai importantă problemă

CEO-ul Tesla, Elon Musk, a declarat că nu toți cei care au plătit pentru software-ul de conducere automată vor putea accesa versiunea beta, care promite funcții de conducere mai automate.

În primul rând, Tesla va utiliza datele de telemetrie pentru a capta valori de conducere pe o perioadă de șapte zile, pentru a se asigura că șoferii rămân în continuare suficient de atenți. Datele pot fi, de asemenea, utilizate pentru a implementa o nouă pagină de evaluare a siguranței care urmărește vehiculul proprietarului.

Scopul acestui studiu nu este să „lovească” în Tesla, ci mai degrabă să pledeze pentru sisteme de gestionare a atenției șoferului, care pot oferi șoferilor feedback în timp real sau pot adapta funcționalitatea automatizării pentru a se potrivi cu nivelul de atenție al șoferului. În prezent, pilotul automat folosește un sistem de detectare a mâinilor pe volan sau hands-on-wheel pentru a monitoriza implicarea șoferului, dar nu monitorizează atenția șoferului prin urmărirea ochilor sau a capului.

Companii precum Seeing Machines și Smart Eye lucrează deja cu producători de automobile precum General Motors, Mercedes-Benz și Ford pentru a aduce sisteme de monitorizare a conducătorilor auto pe mașini care au sisteme de conducere complet autonome, dar și pentru a rezolva problemele cauzate de conducerea în stare de ebrietate.