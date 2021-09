Un startup îți face un deepfake și te plătește pentru asta: de ce trebuie să te îngrijorezi

Dacă vrei să câștigi niște bani și nu ești îngrijorat de implicațiile inteligenței artificiale și de potențialele sale utilizări cu chipul tău, iată vești bune. Există o companie care dorește să te plătească pentru a-ți face un deepfake, în scopuri comerciale.

Hour One este un startup din Tel Aviv care folosește fețele oamenilor reali pentru a crea „personaje” generate de AI, pentru videoclipuri de marketing și educaționale, potrivit MIT Technology Review. Compania are în prezent o bibliotecă de aproximativ o sută de caractere și încearcă să își extindă lista.

Hour One, an AI startup, wants to pay you to make a deepfake likeness of your face for commercial and educational purposes. Companies will be able to purchase AI-voiced „characters” to say whatever they want. Below: a completely AI character used as a language learning teacher pic.twitter.com/xDe7P1wiem

— Tony Ho Tran (@TonyHoWasHere) August 29, 2021