Twitter, acuzată de cenzură: cum ar fi făcut jocurile Guvernului în pandemie

Rețeaua de socializare Twitter e acuzată de cenzură în India, după ce ar fi eliminat mai multe postări critice la adresa modului în care autoritățile de acolo gestionează pandemie. Mii de utilizatori au semnalat faptul că platforma ar fi acționat la ordine politice.

Pandemia de coronavirus face ravagii în India. Spitalele sunt supra-aglomerate, numărul morților e în creștere accelerată, iar spitalele se plâng că n-au echipamentele necesare și că nu au nici cantitățile de oxigen necesare pentru a-i îngriji pe cei ajunși în stare gravă la secțiile de Terapie Intensivă, scrie BBC.

Autoritățile din India dau impresia că au scăpat de sub control pandemia și, deși au început campania de vaccinare în urmă cu câteva luni, efectele nu se văd. Numărul cazurilor e în creștere și la fel și al pacienților ajunși în stare gravă la spital, infectați cu noul coronavirus.

Luni, spre exemplu, India raporta aproape 353.000 de noi infectări și peste 2.800 de decese, recordul negativ de până acum. Populația țării e undeva la 1,3 miliarde de persoane.

India is in the middle of a humanitarian disaster and Twitter preventing that from being shared is a moral failure https://t.co/gpn531ew0I

În tot acest context, Twitter e acuzată că face jocurile Guvernului. Autoritățile au cerut cenzurarea postărilor critice la aderesa autorităților și cele care fac referire la intervențiile haotice și la măsurile care nu au efecte. Printre postările eliminate sunt și cele în care premierul e acuzat că e vinovat de decesele cauzate de Covid.

În replică, platforma susține că a eliminat doar acele postări care au fost indicate cu un motiv întemeiat.

The whole India is petrified, citizens are searching for emergency help, coordinating life support & trying to keep the government accountable, but the GOI, instead of saving lives, is bringing social media censorship. Condemnable! https://t.co/DT43bWltHa

— Amal Chandra (@ens_socialis) April 25, 2021