Toți românii care vor o casă trebuie să știe: se dau bani pentru locuințe verzi. Cum îi primești și cât de avantajoasă este ”afacerea”

Într-o perioadă în care tot mai mulți români încep să pună preț pe protecția mediului, atât autoritățile statului, cât și instituțiile bancare, fac eforturi pentru a încuraja investițiile verzi, de la autoturisme la locuințe.

Cea mai recentă formă de încurajare a investițiilor în locuințe verzi vine de la Banca Comercială Română. Împreună cu Romania Green Building Council, una dintre cele mai puternice bănci de la noi a anunțat un nou tip de credit ipotecar cu un nume ghiduș, Casa Mea NaturA. Acesta este destinat achiziției de locuințe verzi, potrivit unui comunicat de presă al băncii.

Ce este o locuință verde, la ce te ajută Casa Mea NaturA de la BCR

În cazul în care vrei să profiți de oferta BCR, trebuie să pui ochii pe o locuință verde. Asta înseamnă că fie trebuie să fie certificată de către Romania Green Building Council, fie trebuie să aibă o clasă energetică A și să fie construită după 1 ianuarie 2000.

Dincolo de niște calificative generice, o locuinţă verde certificată de RoGBC are o performanţă energetică ridicată, având impact minim asupra mediului prin optimizarea consumului de resurse naturale. În același timp, o locuinţă cu certificat de eficienţă energetică A indică faptul că apartamentul este bine izolat, că are instalaţii performante energetic, ce asigură pierderi minime de energie pentru încălzire, răcire şi ventilare, pentru încălzirea apei şi iluminat. În plus, achiziţia unei case verzi reprezintă şi o economie la plata utilităţilor, ce rezultă din optimizarea consumului de apă, din utilizarea materialelor ecologice, non-toxice şi implementarea soluţiilor pentru colectarea şi reciclarea deşeurilor.

„Extindem portofoliul de produse de creditare prin Casa Mea NaturA, care pune la dispoziţia clienţilor două oferte de credite imobiliare pentru locuinţe verzi, la cele mai bune costuri din piaţă şi cu multiple avantaje. Dezvoltarea portofoliului de credite verzi reprezintă consolidarea rolului BCR în zona de sustenabilitate şi responsabilitate faţă de mediu şi susţinerea informării clienţilor cu privire la alegerile financiare inteligente pe care le pot face, ce au la bază respectul pentru mediu.

Ne-am propus să încurajăm investiţiile sustenabile şi vrem să le arătăm clienţilor beneficiile achiziţionării unei locuinţe eficiente din punct de vedere energetic, care înseamnă un mediu mai sănătos, amprentă de carbon mai redusă, costuri mai mici la plata utilităţilor şi creşterea calităţii vieţii”, a declarat Vlad Huţuleac, director executiv adjunct, Produse şi Segmente Retail, BCR.

În ceea ce privește celelalte condiții aferente unui astfel de credit, valoarea minimă este de 45.000 lei, iar pentru suma maximă, BCR oferă până la 85% din valoarea investiţiei, cu un termen de rambursare de până la 30 de ani şi cu o dobândă variabilă de la 3,55% pe an. În plus, clienţii beneficiază de zero comision de analiză şi administrare credit şi pot alege între dobândă variabilă pe toată perioada de creditare sau dobândă fixă în primii 5 sau 10 ani şi ulterior variabilă.

Ca exemplu oferit de BCR pentru un credit Casa Mea NaturA, pentru o sumă de 300.000 de lei rambursabilă în 25 de ani, dobândă variabilă 3,55%/an (IRCC + 2,3%); rată lunară: 1.510 lei; valoare totală plătibilă: 452.978 lei; DAE = 3,61%.