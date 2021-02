Topul reclamelor de pe YouTube la care românii s-au uitat de bunăvoie

Chiar dacă uneori te enervează și nu știi cum să dai skip mai repede la ele, reclamele de pe YouTube uneori sunt interesante. Iată în continuare un top 10 al celor mai populare reclame de anul trecut de pe platforma de muzică.

Anul trecut, 2020, a fost anul în care YouTube a atins un număr record de români activi în platformă: 12 milioane lunar, dar și de branduri care s-au promovat prin formatele video cele mai cunoscute: „TrueView in stream”, “Bumper”, „Video for action” (pentru obiective de performanță).

Topul “YouTube Ads Leaderboard” selectează cele mai populare reclame care au rulat pe YouTube într-o anumită perioadă, reclame care au reușit să genereze interes și în afara publicului țintă atins în campanii. Clasamentul ia în calcul mai mulți indicatori relevanți, precum vizualizările organice, rata de vizualizare (timpul mediu vizualizat dintr-o reclamă) sau rata de interacțiune.

YouTube a atins un număr record de români activi în 2020

Primul loc este ocupat de spotul pentru promovarea unui joc. Pentru lansarea „The Last of Us Part II în România”, echipa PlayStation4 a vrut să ajungă la cât mai mulți gameri români. Campania de comunicare a constat în adaptarea locală a temei muzicale din joc, „Through the Valley”, în variantă folclorică și în limba română.

Pe locul secund găsim un obișnuit al succesului în promovare pe YouTube: Cat Mobile. Deși anul trecut Cat Mobile a produs mai multe reclame pe final de an, doar una a reușit să ajungă în top: Husa anti 5G.

Fără Van Damme, dar la fel de spectaculos, Volvo trucks ajunge pe poziția a treia. Patru camioane suprapuse care străbat șoseaua, iar în vârf îl găsim chiar pe președintele companiei. Pe canalul de YouTube al companiei găsești și filmarea „behind the scenes”.

Clasamentul complet al celor mai populare reclame pe YouTube în România în 2020 este următorul:

Prin valea umbrei morții – cover Surorile Osoianu | The Last of Us Part II

BRAND: PlayStation România

CREATIVE AGENCY: SmartPoint

MEDIA AGENCY: Mediacom

Catmobile.ro – Husa Anti 5G – cu #Micutzu

BRAND: CatMobile.ro

CREATIVE AGENCY: Sector 7

MEDIA AGENCY: Cat Mobile

Volvo Trucks – The Tower feat. Roger Alm

BRAND: Volvo Trucks

CREATIVE AGENCY: Forsman & Bodenfors

MEDIA AGENCY: MiQ Digital

Cooler – Cea mai suc-bere sau cel mai bere-suc. Fără Alcool.

BRAND: Ursus

CREATIVE AGENCY: Leo Burnett

MEDIA AGENCY: Media Investment

De 15 ani facem din poveste realitate | Kaufland

BRAND: Kaufland România

CREATIVE AGENCY: Leo Burnett

MEDIA AGENCY: McCann

În familie facem mereu loc • Meriți să fii surprins

BRAND: Lidl România

CREATIVE AGENCY: Mullen Ro

MEDIA AGENCY: Wavemaker

LEROY MERLIN îți prezintă #1001proiecteîmpreună

BRAND: Leroy Merlin România

CREATIVE AGENCY: Ogilvy

MEDIA AGENCY: iProspect

Telekom lansează noile oferte comerciale

BRAND: Telekom România

CREATIVE AGENCY: Leo Burnett

MEDIA AGENCY: Media Investment

Chelia aduce noroc

BRAND: MaxBet România

CREATIVE AGENCY: CAP

MEDIA AGENCY: MaxBet

Muller România | Kefir Cremos ASMR – Maria Vigheciu

BRAND: Müller România

CREATIVE AGENCY: Ogilvy

MEDIA AGENCY: United Media