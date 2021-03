Top 5 melodii extrem de populare care au origini incredibil de bizare

De unele dintre ele te-ai îndrăgostit, pe altele ai dansat până dimineața. Dar nu știai de unde vin, așa că ia-ți câteva minute să afli.

Piesa din ”Drive” este despre Sully

Piesa ”A Real Hero” (Un erou adevărat), interpretată de College feat. Electric Youth’s, a atras atenția cinefililor care au vizionat pelicula ”Drive”. Este melodia pe care celebrul actor Ryan Gosling o fredonează în scena din mașină, alături de copiii săi.

Un pilot într-o dimineață rece, rece

155 de persoane la bord

Toate în siguranță și toate salvate

De pe nava care se scufunda încet

Apă mai caldă decât capul lui atât de rece

În acea legătură strânsă, știa ce să facă

Și a dovedit că este

O adevărată ființă umană și un adevărat erou.

Austin Garrick de la Electric Youth a confirmat că piesa a luat naștere în urma unei conversații avute cu bunicul său. Cei doi discutau despre căpitanul Sullenberger, care ar fi fost descris ca ”un om adevărat și un real erou”. Renumele a fost primit după ce a salvat viața a zeci de oameni.

Cealaltă jumătate a piesei a fost compusă în colaborare cu artistul David Grellier. El s-a ocupat de partea instrumentală și susține că s-a inspirat din Mad Max. Partea sa este un omagiu adus unui erou singuratic, oameni care fac singuri alegeri pentru ei și încearcă să schimbe vieți. Din păcate, este fix opusul a ceea ce personajul lui Ryan Gosling face. Ironic, nu? Data viitoare când veți mai urmări filmul ”Driver”, veți observa direct antiteza.

„Jingle Bells” este un cântec de Ziua Recunoștinței, de fapt

Surpriză! Unul dintre cele mai cunoscute cântece de Crăciun din America și în toată lumea, nu este o colindă, de fapt. Nu este clar exact când, unde sau de ce James Lord Pierpont a scris această piesă. Oda pentru sania trasă de un singur cal ar fi fost compusă, de fapt, pentru o adunare de Ziua Recunoștinței.

Această sărbătoare specifică este serbată, an de an, în luna noiembrie. Oamenii susțin că piesa a fost inspirată și scrisă în orașul natal al compozitorului, Medford, Massachusetts. Sau poate ar fi fost inspirată de primul an trăit fără zăpadă de Pierpont, în Savannah, Georgia.

Curios este că prima interpretare a piesei „Jingle Bells” a avut loc în luna septembrie, la Boston. Se mai consideră că piesa a fost un real hit de Ziua Recunoștinței încât a fost transformată în colind. Unii oameni pun la îndoială această variantă deoarece versurile inițale erau destul de dure.

Piesa a suferit mici modificări după apariția sa inițială, devenind colindul de Crăciun pe care îl știm azi.

„Barracuda” interpretată de Heart este despre o iubire între lesbiene

Este unul dintre cele mai cunoscute cântece despre femei furioase și pentru femei furioase. Cu siguranță că mamele și bunicile noastre au fredonat des versurile piesei. Acestea descriu un bărbat care a trădat o femeie, iar ea acum trebuie să și-l scoată din inima ei.

Dar nu este vorba despre un bărbat în carne și oase, ci despre o casă de discuri care ar fi lansat un zvon despre artistă. Zvonul spunea că Wilson și sora ei, care era chitaristă, erau de fapt amante. Evident, zvonul a fost lansat pentru ca piesele viitoare ale artistelor să producă mai mulți bani.

Ba mai mult, casa de discuri s-a folosit și de o poza a celor două în care apar cu umerii goi pentru a promova noul album. Titlul din ziar titra: ”Surorile Wilson mărturisesc: A fost prima dată pentru noi!” Evident, bărbații au început să le tachineze pe artiste unde le vedeau, drept pentru care cele două artiste au replicat cu melodia ”Barracuda”.

„Am vrut termeni precum ‘șopârlă’, ‘șarpe’, dar ‘barracuda’ avea o răutate despre care credeam că sună mai bine”, a explicat cântăreața Ann Wilson în anul 2018 denumirea aleasă.

Albumul ”Folklore” al lui Tailor Swift, inspirat de un maraton de filme

În timpul izolării din pandemie, Taylor Swift a reușit ceva ce nu mulți oameni sau artiști ar fi reușit. Și anume, să scrie, să înregistreze și să lanseze un întreg album. Reușita ei este complet diferită față de piesele cu care și-a obișnuit deja publicul.

Albumul a fost o narațiune coezivă a unor personaje fictive, în locul colecției de cântece despre bărbați cu care fanii erau obișnuiți. „În izolare, imaginația mea s-a dezlănțuit și acest album este rezultatul. Este o colecție de cântece și povești care curgeau ca un flux de conștiință”, și-a lăudat Taylor Swift capodopera.

Secretul succesului său? Artista a vizionat un film diferit în fiecare seară de izolare. De acolo, artistei i-a venit ideea să facă un album despre personaje fictive, lucru nemaifăcut de ea până atunci. Cât de simplu vine succesul pentru cei talentați, nu?

„I Will Always Love You” este despre o relație de afaceri

Piesa interpretată de Dolly Parton și Whitney Houston este, adesea, confundată cu una de dragoste. Având în vedere ce titlu are, cine nu s-ar gândi la asta? Adevărul este că versurile au fost scrise, de fapt, pentru un partener de afaceri.

Când Dolly Parton era mai puțin cunoscută în anii ’60, a făcut echipă cu Porter Wagoner și au produs cântece de excepție. Munca lor a fost recompensată cu premiul Grupul Vocal al anului 1968. După o colaborare de 5 ani, Dolly a vrut să se retragă și să devină o mare vedetă, dar Porter Wagoner nu era de acord.

Îi băga bani cu lopata în conturi, motiv pentru care nu o lăsa să îl părăsească. Dornică de o carieră fulminantă, Dolly nu știa cum să îl convbinfă pe Porter să o lase să plece. Așa i-a venit ideea acestui cântec scris de ea, pentru partenerul ei de afaceri. După ce și-a șters lacrimile, Porter Wagoner i-a promis că îi desface contractul doar dacă îl lasă pe el să producă și să înregistreze I Will Always Love You”, cel mai bun cântec scris vreodată de Dolly, în toată cariera ei.

Piesa a fost preluată 20 de ani mai târziu de regretata Whitney Houston și interpretată pentru filmul ”The Bodyguard”, cu Kevin Costner.