TikTok, luată în vizor de Europa: încălcarea normelor GDPR ar putea-o costa scump

TikTok începe să aibă o imagine din ce în ce mai proastă când vine vorba de securitate datelor utilizatorilor. După ce a intrat pe lista neagră a autorităților americane, se pare că nici în Europa nu mai stă foarte bine.

La nivel global, s-a creat un trend destul de important împotriva giganților din tech și a modului în care cei mai mulți dintre ei monetizează datele utilizatorilor din mediul online. Plângerile cele mai recente la nivel european vizează TikTok și vin din partea BEUC, un grup important de avocați pentru protecția consumatorilor.

BEUC a înaintat o plângere împotriva companiei deținute de chinezi către autoritate europeană pentru protecția consumatorilor. În documentul respectiv se menționează că TikTok a încălcat prevederile GDPR prin intermediul listei vage de termeni și condiții, eșuând să protejeze copii de reclame ascunse și conținut nepotrivit.

Plângerea pleacă de la două descoperiri recente și are în vedere modul în care rețeaua socială își prezintă termenii și condițiile de utilizare. Nu ajută nici faptul că TikTok, conform datelor obținute de BEUC, și-a schimbat deseori termenii de utilizare în Europa, la un nivel substanțial, fără să anunțe pe nimeni. În plus, compania din spate este cât se poate de ambiguă când vine vorba de modul în care colectează informații personale de la utilizatori.

Nici când vine vorba de reclamele pe care le oferă, TikTok nu acționează în conformitate cu normele GDPR. Cel puțin în prima fază, acele reclamele ar trebui precedate de o notificare explicită pe care o vezi pe majoritatea site-urilor de pe internet. În cazul aplicației de mobil, însă, creatorii platformei nu explică modul în care profilul tău online influențează sau definește conținutul publicitar la care ești expus in-app.

În final BEUC este de părere că TikTok colectează mai multe date decât are nevoie pentru a funcționa, iar modul în care adună acele date este lipsit de transparență și serviciul ar trebui amendat.

Today Tiktok is not popular for fully respecting EU consumer & #Eudatap laws. @beuc + 17 consumer groups launch an action to make the app better for consumers, stop & correct wrongdoings. While focused on consumer law, we also looked at #GDPR compliance: https://t.co/f8sf4WrflZ⬇️

— Maryant Fernández (@maryantfp) February 16, 2021