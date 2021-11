Telegram dă socoteală în instanță: ce se-ntâmplă cu principalul competitor al WhatsApp

Telegram, principalul competitor al WhatsApp, are probleme cu legea.

O instanță din Portugalia a decis că Telegram trebuie să blocheze canalele prin intermediul cărora se facilitează accesul la producții video piratate, scrie TechRadar.

Procesul a fost intentat de Visapress, o organizație care reprezintă mai multe publicații de presă și companii din industria de film. Visapress s-a plâns că 17 canale publice de Telegram, care au, împreună, peste zece milioane de membri, găzduiesc sau fac trimitere către filme, seriale, ziare sau reviste piratate.

În plângere se arată că Telegram facilitează acest comportament prin faptul că permite stocarea unor fișiere de mari dimensiuni, cum sunt filmele și serialele.

Telegram are probleme cu legea

Pentru că la aceste canale participă utilizatori din întreaga lume, acuzarea a susținut că nu poate fi vorba de utilizare personală. Judecătorul a decis să dea câștig de cauză acuzării și să oblige Telegram, care nu s-a apărat în acest caz, să elimine canalele în cauză, însă a recunoscut că o astfel de măsură nu poate avea decât un efect temporar.

Telegram, care are la dispoziție și calea apelului, a început deja să ia măsuri cel puțin împotriva unei părți din canalele aflate în discuție, multe dintre acestea nemaifiind accesibile în acest moment.

Telegram a intrat în clubul cât se poate de select al aplicațiilor cu peste un miliard de descărcări, o altă confirmare a faptului că a devenit principalul rival pentru WhatsApp. Acest anunț reprezintă doar cea mai recentă veste bună din partea companiei, după primă jumătate de an în care popularitatea sa a crescut într-un ritm cât se poate de accelerat.

Deși are o vechime destul de mare pe piață, a apărut pe 14 august 2013, doar în prima jumătate a acestui an a mai înregistrat 214,7 milioane de instalări. Comparativ cu această perioadă din 2020, acum un an, în aceeași perioadă, se bucura de doar 133 de milioane de download-uri. Cu alte cuvinte, Telegram a crescut cu 61% în prima jumătate a acestui an.