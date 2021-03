Telefonul cu o cameră microscopică îți permite să surprinzi astfel de imagini „extraterestre”

Oppo și-a anunțat noul telefon: Find X3 Pro. Sunt promisiuni mari când vine vorba de performanța camerelor foto, dar și pentru ecran.

În primul rând, Oppo Find X3 Pro are un design care iese în evidență. Camerele foto sunt cu totul integrate în spatele telefonului. Dincolo de acest artificiu, Find X3 Pro are și câteva dotări care să-l facă să iasă în evidență.

Are un ecran de 6,7 inci Quad HD+ cu îmbunătățiri considerabile pentru redarea culorilor și contrastului. Are o luminozitate de 1.300 niți, 525 PPI rezoluția și are o acuratețe de culoare de 0,4 JNCD și beneficiază de certificarea A+ DisplayMate. Rata de refresh ajunge la 120 Hz.

Camerele foto sunt cele cu adevărat remarcabile. Compania susține că-i tehnologie inspirată de camerele DSLR, ceea ce nu înseamnă, în esență, prea mult. Dar ca hardware Find X3 Pro are doi senzori IMX766 de 50MP, dezvoltați în colaborare cu Sony, atât pentru camera principală Wide, cât și pentru camera Ultra Wide. Ambele surprind fotografii și clipuri cu un spectru de un milliard de culori.

Totodată, Find X3 Pro este capabil să redea până și detaliile microscopice – cu ajutorul unui zoom 60x. Sunt câteva mostre mai jos. Ai, practic, o cameră macro, dar nu trebuie să te mai chinui foarte tare să surprinzi acele detalii.

Încărcare rapidă – cum probabil te așteptai de la Oppo

Find X3 Pro mai e remarcabil la un capitol: încărcarea rapidă. Bateria este de 4.500 mAh și, prin încărcarea rapidă SuperVOOC 2.0, bateria este încărcată la 40% în doar 10 minute. Prin încărcarea wireless de 30 W AirVOOC, Find X3 Pro ajunge la 100% în 80 de minute.

De asemenea, Find X3 Pro oferă și posibilitatea de reverse charging de 10 W pentru alte gadgeturi.

Are procesorul Snapdragon 888, dar și 5G. Iar pe 5G situația e și mai interesantă.

Prin Modul Dual 5G, noul telefon Oppo este compatibil cu rețelele 5G NSA și SA pentru a asigura o viteză de transfer stabilă. De asemenea, poate utiliza până la 13 benzi 5G și dispune și de dual-SIM 5G. Mai mult, pentru a asigura o experiență 5G completă, ultilizatorii pot viziona conținutul la o calitate HDR10+ și asculta sunetele prin difuzoarele Dolby Atmos completate de modul de detectare al sunetelor ambientale.

În fine, sistemul de operare e Android 11, dar cu interfața ColorOS 11.2.