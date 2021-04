Țara perfectă unde să îți cumperi ultima generație de iPhone. Decizia cu impact major

Spania e locul ideal de unde îți poți cumpăra ultimele modele de iPhone. Autoritățile de la Madrid au adoptat o lege care obligă producătorii ce vând produse în țară să ofere o garanție de trei ani tuturor dispozitivelor pe care le pun la raft.

Legea va obliga toate companiile care operează în Spania să extindă garanția limitată a produselor lor, inclusiv Apple, transformând efectiv Spania într-unul dintre cele mai bune locuri pentru a cumpăra un iPhone.

Practic, vorbim despre un an în plus față de perioada de garanție de doi ani pe care o primesc cetățenii Uniunii Europene atunci când cumpără un iPhone, și de doi ani în plus față de garanția de doar un an pe care Apple o oferă pe piețele din SUA și Marea Britanie.

Mai mult decât atât, noua legislație obligă companiile să stocheze piese de schimb timp de 10 ani, ceea ce reprezintă dublul perioadei prevăzute de actualul regulament, care prevede o limitare la cinci ani.

Legea se aplică tuturor produselor

Importat de menționat este că nouă legislație nu vizează doar iPhone-urile, însă aceste dispozitive sunt menționate cu predilecție deoarece ele se află în vârful piramidei de prețuri pe sectorul smartphone.

Practic, toate produsele vândute pieței spaniole vor beneficia de această garanție extinsă, ceea ce conferă cumpărătorului mai multă siguranță că produsele achiziționate vor putea fi folosite o perioadă îndelungată, fără probleme, sau dacă ele vor apărea, costurile vor fi acoperite de asigurare.

Practic, prin extinderea garanțiilor, autoritățile de reglementare vor oferi clienților mai multă protecție împotriva problemelor de fabricație care ar trebui acoperite în cadrul unei garanții limitate, punând presiune pe companii pentru a crește calitatea produselor lor și asistența pentru clienți.

În noua lege sunt prevăzute și alte beneficii pentru clienți

Mai mult decât atât, noua legislație spaniolă include și alte prevederi care ar putea fi utile, inclusiv o măsurare obiectivă a durabilității unui produs. Dacă un produs nu îndeplinește estimările de durabilitate convenite la cumpărare, un client poate cere repararea sau înlocuirea produsului său.