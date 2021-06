“Tânărul” Klaus Iohannis, viral pe internet: ce glume și-a auzit președintele de Ziua Copilului

Cu ocazia zilei de 1 iunie, președintele Klaus Iohannis a postat pe Facebook o fotografie care îl ilustrează pe el, în perioada adolescenței.

Fotografia a devenit în scurt timp virală, adunând zeci de mii de reacții si comentarii care mai de care mai diverse. Ca să îți dai seama de amploarea fenomenului, în prima jumătate de oră, erau deja peste 1.400 de comentarii la deja celebra fotografie.

De la aprecieri, la ironii, românii nu s-au sfiit să îi comenteze șefului statului chiar pe pagina lui personală de Facebook.

Am selectat pentru tine unele dintre cele mai savuroase comentarii pe care utilizatorii le-au transmis președintelui.

Hai să ne delectăm puțin, așa ca după o zi liberă …

Topul celor mai amuzante comentarii

-Chiar și prin poză, transmiteți o incredibilă stare de bine. Numai o secundă m-am uitat și deja mi se pare munca mai ușoară

-Ce zâmbăreț și carismatic erați la acea vreme!

-When man meets machine. Werminator!

-Legenda spune că a zâmbit în fotografie, dar cu întârziere

-Ati jucat cumva in Zack si Cody?

-Herr Präsident, cred că sunteți unicul copil născut în costum…

-Așa râdea domnul președinte in tinerețe

-Arăți de parcă stiai ca vei fi Președintele României

-Acel moment când primești block de la crush-ul tău !

-Cand ieșeai prin parc, îți aruncau porumbeii pâine…

-Cine a supărat băiatu’?

-Zici că faci reclamă la necaz.

-Vărule zici că ești personajul negativ din Soldatul Universal.

-Semănați cu băiatul acela care a spus: I’ll be back.

-O imagine face cât 1000 de cuvinte!

-Și atunci erați vesel și plăcut!

-Aici erați la filmări la familia Addams?

-Singura diferență e că acum sunteți mai bronzat.

-Domnule președinte, altă poză nu ați găsit, sau în toate ați ieșit așa?

-V-a supărat fotograful?

-Ce supărat te duceai la școală, boss…

-Încă din acele timpuri erați supărat pe Pe..Se..Deee!?