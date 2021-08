Surpriză neplăcută pentru UE: Ce se întâmplă cu prețurile la cărbune

După cum știm, Uniunea Europeană a anunțat un plan ambițios privind politicile de mediu pentru următorii ani. Totuși, în pofida tendinței ecologiste de la vârful blocului comunitar, prețurile la cărbune au atins cotația maximă a ultimului deceniu.

De la începutul anului 2021 până în prezent, prețul cărbunelui s-a apreciat cu aproximativ 40%. Interesant este că prețul atinge cotația maximă a ultimului deceniu într-o perioadă critică pentru Uniunea Europeană, când la vârful instituțiilor blocului comunitar de adoptă politici de mediu tot mai îndrăznețe și axate pe o viziune ecologică.

Analiștii economici sunt de părere că majorările de preț au fost determinate în primul rând de cererea puternică din China, cumpărătorii chinezi fiind dispuși să asigure materia primă chiar și la cele mai mari prețuri.

Prețul cărbunelui a explodat

Datele analiștilor economici arată că prețul cărbunelui din Australia cu putere calorică ridicată (reper pe piața asiatică) a urcat cu 86%, până la peste 150 dolari pe tonă. Acesta este cel mai înalt nivel înregistrat din septembrie 2008.

În aceeași ordine de idei, prețul cărbunelui sud-african s-a apreciat cu 44%, tranzacționându-se acum la cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani.

O analiză economică realizată de experții prestigioasei publicații Financial Times arată, în cifre, cât de impresionantă e evoluția pieței de cărbune din ultimul an. Potrivit datelor, cărbunele s-a situat anul acesta peste două dintre clasele de active cu cele mai bune performanțe din acest an: cele imobiliare, care au crescut cu 28%, și cele financiare, care s-au majorat cu 25%.

Cu evoluția cărbunelui se poate compara doar cea a țițeiului Brent, care a înregistrat la rândul său notabila performanță de a se aprecia cu 44%.

Experții susțin că acest activ, deși aspru contestat la nivel global, mai ales de ecologiști, este încă necesar economiilor noastre. „Chiar dacă sursele regenerabile de energie, precum cea eoliană și cea solară, înregistrează creșteri rapide, ele au dificultăți să țină pasul cu creșterea cererii de energie electrică, permițând combustibililor fosili să umple deficitul creat”, precizează sursa citată.