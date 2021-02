Surpriza de la Banca Transilvania pentru toți clienții: primești bani înapoi dacă faci asta

Banca Transilvania le oferă clienților numeroase opțiuni de care mulți dintre aceștia nu știu. Așa e cazul și acum cu un card special pe care îl poți folosi pentru cumpărături.

Banca le pune la dispoziția clienților cardul de masă BT, iar acesta e disponibil chiar prin aplicația BT Pay. Cu acesta, pentru toate cumpărăturile pe care le faci cu aplicația BT Pay cu Cardul de masă, primești 2% înapoi din suma totală, direct în contul tău curent.

Mai mult, oricât ar costa cumpărăturile nu depinzi de valoarea unui tichet de masă. Iar în caz de furt sau pierdere, cardul poate fi blocat rapid din BT Pay, prin apel la call center BT (0040 264 594337) sau într-o unitate Banca Transilvania.

Ce poți și ce nu poți face cu cardul de masă de la Banca Transilvania

Cardul de masă BT nu poate fi alimentat cu alte sume diferite de contravaloarea tichetelor de masă încasate de la angajator. Totodată, sumele existente pe Cardul de masă Banca Transilvania nu pot fi retrase sau transferate, iar acesta se poate utiliza exclusiv pentru cumpărături la comercianții parteneri. Ai o listă cu aceștia aici.

Iar pentru emiterea Cardului de masă BT trebuie să te adresezi angajatorului tău, care îl va alimenta lunar cu suma aferentă contravalorii tichetelor tale de masă.

În ceea ce privește costurile, pe tine nu te costă nimic. Ai zero lei comision la plata cu cardul de masă BT, zero lei comision de emitere, zero lei comision la reemitere și zero lei comision de administrare. Mai ai și zero lei comision la schimbarea codului PIN la ATM-urile Banca Transilvania și zero lei comision interogare sold la ATM-urile BT și prin robotul Livia de la BT.

În fine, prin înrolarea cardului în BT Pay sau Apple Pay, poți plăti direct cu telefonul, iar în BT Pay vezi câți bani ai pe card și tranzacțiile efectuate, poți modifica limitele cardului și îl blochezi / deblochezi și primești informații cu oferte.