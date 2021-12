Statele Unite ale Americii sunt de departe cel mai mare contributor la deșeurile de plastic la nivel mondial, potrivit unui nou raport prezentat guvernului federal, care a cerut o strategie națională pentru a aborda criza în creștere.

În general, SUA au contribuit cu aproximativ 42 de milioane de tone metrice în deșeuri de plastic în 2016 — de peste două ori mai mult decât China și mai mult decât țările Uniunii Europene la un loc, potrivit analizei.

În medie, fiecare american generează 130 de kilograme de deșeuri de plastic pe an, iar Coreea de Sud urmează pe listă cu 88 de kilograme pe an.

Intitulat „Reckning with the U.S. Role in Global Ocean Plastic Waste”, raportul a fost mandatat de Congres ca parte a Actului Save Our Seas 2.0, care a devenit lege în decembrie 2020.

„Succesul invenției miraculoase a materialelor plastice din secolul al XX-lea a produs, de asemenea, un potop de deșeuri de plastic la scară globală, aparent peste tot pe unde ne uităm”, a scris Margaret Spring, care a prezidat comitetul de experți care a întocmit raportul.

Producția globală de plastic a crescut de la 20 de milioane de tone metrice în 1966 la 381 MMT în 2015, o creștere de 20 de ori peste o jumătate de secol, se arată în raport.

Cercetările au arătat că aproape o mie de specii marine sunt susceptibile la ingerarea de microplastice, care apoi își croiesc drum prin rețeaua trofică înapoi la oameni.

Raport devastator

Raportul spune că aproximativ 8 MMT de deșeuri de plastic intră în lume anual, „echivalentul cu aruncarea unui camion de gunoi cu deșeuri de plastic în ocean în fiecare minut”.

În ritmul actual, cantitatea de plastic deversată în ocean ar putea ajunge până la 53 MMT pe an până în 2030, aproximativ jumătate din greutatea totală a peștilor capturați anual din ocean, se arată în comunicat.

O parte din motiv este că, în timp ce generarea de deșeuri de plastic din deșeurile solide municipale a explodat, în special din 1980, amploarea reciclării nu a ținut pasul, ceea ce a dus la găsirea din ce în ce mai mult plastic în gropile de gunoi.

„Acesta este cel mai cuprinzător și dur raport despre poluarea cu plastic publicat vreodată”, a declarat Judith Enk, președintele organizației nonprofit Beyond Plastics.

„Este un cod roșu pentru plasticul din ocean și documentează modul în care curățarea gunoiului nu va salva oceanul”, a continuat ea, adăugând că este urgent ca factorii de decizie și liderii de afaceri să citească raportul și să ia măsuri.