Squid Game, pretextul unei fraude de milioane de dolari sau cum să păcălești amatorii de criptomonede

Fenomenul cultural Squid Game a dat startul unei serii stufoase de tentative de îmbogățire rapidă. Niciuna nu a fost însă mai eficientă decât prima criptomonedă inspirată de show-ul Netflix. Nu de alta, dar presimt că vor fi mai multe.

Foarte mulți oameni au rămas fără economiile de o viață după ce și-au băgat banii în moneda virtuală inspirată din Squid Game. În aproximativ o săptămână, însă, după ce valoarea ei a crescut de zeci de mii de ori, s-a redus la aproape zero. Pierderile au fost de 99,99% pentru care s-au decis să ”investească”. Site-ul criptomonedei a fost închis, iar paginile aferente proiectului de pe rețelele de socializare nu mai pot fi accesate, semne clare ale faptului că, încă de la început, a fost vorba de o fraudă.

Streamer watches his life savings go to zero after Squid Game Token rug pulls and drops -99.99%. pic.twitter.com/6hoDGBJeZO

— Mr. Whale (@CryptoWhale) November 1, 2021