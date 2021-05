Spune-mi câtă cafea bei, ca să îți spun cât vei trăi

Știai că există o legătură directă între cantitatea de cafea pe care o bei zilnic, și longevitate? Dacă nu, vei afla acum!

Ei bine, cercetătorii de la Universitatea Chung-Ang și Agenția pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Coreea de Sud au efectuat un studiu care a demonstrat că acest aliment are beneficii nenumărate pentru organism și contribuie în mod direct, la prelungirea vieții celui care o consumă regulat, în anumite cantități.

Conform oamenilor de știință, „un consum mai mare de cafea este asociat cu un risc mai scăzut de mortalitate din toate cauzele”.

Dar câtă cafea trebuie să bem pentru a obține toate beneficiile medicale? Potrivit studiului, cantitatea zilnică recomandată oamenilor pentru consum, este de trei cești de cafea.

Important de menționat este că nu are importanță ce fel de cafea folosești, ce aromă are și așa mai departe. Cafea să fie și trei cești zilnic!

În general, cercetătorii susțin că 400 de mililitri pe zi ar trebui să fie cantitatea maximă pe care să o consume oamenii, pentru a evita un eventual exces.

Ce alte beneficii mai are consumul de cafea

În cadrul studiului, s-a putut observa că participanții care au consumat o cantitate moderată, adică trei cafele zilnic, au avut un risc mai mic de deces cauzat de boli cardiovasculare decât abstinenții.

De asemenea, persoanele participante la expertiment care au băut mai puțin de trei căni de cafea zilnic, au avut un risc mai mic de deces asociat bolilor de inimă.

Un alt studiu, din 2015, atestă că trei până la cinci cafele pe zi scad cu 15% riscul de deces prematur.

Pe lângă aceste beneficii, s-a mai descoperit că persoanele care consumă cafea înainte de a-si face programul de exerciții fizice, beneficiază de o mai bună ardere a grăsimilor.

Oamenii de știință continuă să observe impactul cofeinei asupra corpului. Un alt studiu din 2015 a arătat că bărbații care consumă două până la trei căni de cafea pe zi erau mai puțin susceptibili de a suferi de disfuncție erectilă .

Anul acesta, un studiu a constatat că aportul regulat de cofeină are impact asupra materiei cenușii dintr-o regiune a creierului care gestionează memoria.

Studiul s-a desfășurat în perioada 2004 – 2013. Cercetătorii au înscris 173.209 de participanți cu vârsta de 40 de ani și peste, dar au exclus pacienții care sufereau de diabet zaharat, boli cardiovasculare existente sau cancer și au ajuns la un eșantion de 110.920 de participanți.

Studiul a fost publicat în „Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics”.