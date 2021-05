Sony vrea să aducă PlayStation în mâinile a un miliard de utilizatori: explicația planului extraordinar

Sony are planuri ambițioase pentru al său PlayStation și deși are în portofoliu cea mai profitabilă și populară consolă de gaming, vrea ca experiența sa de gaming să ajungă în mâinile a un miliard de oameni și are un plan bine definit în acest sens.

În ultimii ani, foarte mulți s-au întrebat dacă Sony mai are ambiția, cunoștințele tehnice și puterea financiară pentru a inova la fel cum a făcut-o odată. Răspunsul a venit dintr-o conferință de acum câteva zile cu tema strategia corporației. Un comunicat de presă pe marginea subiectului a fost postat pe blogul oficial.

În acel context, CEO-ul și președintele executiv al Sony a spus că-și ”dorește să umple planeta cu emoții (Kando) prin puterea creativității și a tehnologii.” Astfel a precedat Kenichiro Yoshida planul pentru viitorii ani ai Sony. Tot atunci a detaliat mecanismele și argumentele din spatele înțelegerilor de distribuție pentru producțiile sale cinematografice cu Netflix și Disney, dar și motivul pentru care PlayStation 5 continuă să fie o himeră la aproximativ jumătate de an de la lansare.

Scopul companiei la ora actuală este unul cât se poate de clar, extinderea comunității de utilizatori de PlayStation și servicii Sony de la 160 de milioane până la un fabulos miliard. Pe lângă acest gând optimist, oficialii japonezi au explicat că fiecare exemplar de PlayStation 5 care este produs și ajunge pe piață se vinde instant. Chiar dacă sunt probleme majore de disponibilitate a cipurilor, cei de la Sony sunt optimiști că PlayStation 5 va depăși vânzările din primul an de disponibilitate ale PS4, 14,8 milioane de unități.

Cheia pentru Sony ține însă de servicii, gaming în cloud și numeroase ambiții de abonamente. Vrea să aducă foarte mulți oameni pe PlayStation Network, indiferent dacă au sau nu o consolă PlayStation în casă. În acest scop, va face investiții masive în PlayStation Now, serviciul său de streaming pentru jocuri din cloud. În ceea ce privește banii, va investi aproximativ 184 de milioane de dolari doar pentru a-și crește capacitate de dezvoltare a producțiilor noi și a angaja oameni și mai talentați.