Soluția pentru facturi mai mici la energie electrică există pentru toți românii: cum se poate reduce cu 15%

Autoritățile române cochetează cu mai multe soluții pentru a reduce impactul financiar asupra românilor al facturilor explodate la energie electrică și gaze naturale. Una dintre cele mai recente s-ar putea reflecta într-o reducere cu 15%, conform ANRE.

Ieri a avut loc o comisie parlamentară de anchetă privind prețurile la energie practicate de furnizorii din România. Dumitru Chiriță, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), a fost și el audiat în contextul respectiv pentru a oferi niște soluții. Pentru o reducere medie de 10-15% la facturi, Chiriță a insistat pe posibilitatea eliminării certificatelor verzi și a contribuției de cogenerare, de pe facturile românilor. În schimb, taxele cu pricina ar urma să fie achitate de la bugetul de stat, ca un ajutor pentru persoanele fizice și juridice care activează pe teritoriul României, cel puțin pentru o perioadă de vreo șase luni.

Soluții pentru facturi mai mici la energie există, să vedem dacă se implementează

Vizavi de soluția prezentată mai sus, trebuie să ai în vedere un aspect important. La ora actuală, toți consumatorii de electricitate plătesc pe factură, pe lângă prețul efectiv al energiei, certificate verzi – menite să faciliteze producția de energie regenerabilă, dar și contribuția de cogenerare de înaltă eficiență. ”Am analizat eliminarea temporară din facturi a certificatelor verzi şi a contribuţiei de cogenerare. Am putea face acest lucru pentru o perioadă de şase luni, spre exemplu, pentru a vedea cum funcţionează piaţa”, a spus Chiriţă.

Pentru ca reducerea facturilor să nu facă mai mult rău decât bine asupra mediului înconjurător, potrivit președintelui ANRE, costurile cu certificatele verzi și contribuția de cogenerare ar urma să fie asigurate din bugetul de stat. Calculele au fost deja făcute. „La un consum mediu anual de 50 de TWh, la nivel naţional, efortul bugetar pentru a susţine certificatele verzi ar fi de 3,2 miliarde de lei pe an, iar, pentru contribuţia de cogenerare, un miliard de lei. Deci în total 4,2 miliarde de lei pentru un an. Dacă vom face acest lucru pentru o jumătate de an, este vorba de 2,1 miliarde de lei”, a explicat Chiriţă.

Cu această ocazie, șeful ANRE a insistat asupra faptului că se aștepta ca prețurile să crească după liberalizare, dar nu la nivelul de acum. În plus, a reamintit oficialilor români că regulamentele europene interzic oricărei autorități a statului să intervină în formarea prețurilor.