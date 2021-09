Vestea proastă pentru românii cu centrale termice: România a făcut promisiunea la Bruxelles

După cum știm, Comisia Europeană tocmai a dat undă verde pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României. Planul conține zeci de reforme și investiții benefice pentru dezvoltarea țării, dar vine „la pachet” și cu o serie de reguli noi pentru cetățeni.

Se pare că autoritățile de la București și-au asumat, prin Planul Național de Redresare și Reziliență să pună în vigoare, până cel târziu în ultimul trimestru din 2023, un cadru legislativ de decarbonizare a sectorului de încălzire și răcire.

Concret, va trebui să renunțăm să mai folosim lemnul ca sursă de combustibil.

„Reforma va: i) clarifica cadrul de responsabilități între autoritățile centrale și locale pentru administrarea sectorului de încălzire și răcire și va extinde aplicarea Legii guvernanței corporative la operatorii de termoficare centralizată; ii) include o revizuire a legislației de asigurare a sustenabilității și trasabilității biomasei, pentru a preveni orice impact negativ al utilizării bioenergiei asupra biodiversității și a pădurilor; iii) diversifica mixul energetic în încălzire și răcire prin renunțarea la biomasa forestieră (diversify the energy mix in heating and cooling away from forest biomass – în original, n.r.); crește rolul prosumatorilor în producția de energie regenerabilă, inclusiv prin compensare cantitativă”, prevede PNRR.