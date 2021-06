Ce se întâmplă cu Pilonul II de pensii, de fapt: ce a promis guvernul în PNRR, care este realitatea din România

Autoritățile române au publicat ieri Planul Național de Redresare și Reziliență. Deși vor mai trece câteva săptămâni până vom afla toate angajamente pe care și le-a făcut Guvernul prin document, măcar în ceea ce privește Pilonul II de pensii, avem o idee.

„Ne manifestăm voința politică foarte clară de a crește contribuția la Pilonul II, este absolut vital pentru sănătatea pensiilor pe termen lung, dar în linie cu strategia fiscal bugetară, o decizie pe care Guvernul României trebuie să o ia în fiecare an”, a declarat miercuri ministrul Cristian Ghinea la prezentarea PNRR. Ca referință, Ghinea este ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

În final, partea relevantă a ecuației este că Strategia fiscal bugetară care se actualizează în fiecare an prevede în acest moment creșterea contribuțiilor către Pilonul II de pensii de la 3,75%, cât este în prezent, după transferul contribuțiilor sociale în sarcina angajaților, până la 4,75% în 2024. Scopul este să ajunge la o pensie alternativă în care să avem un pic mai multă încredere și care să depindă un pic mai puțin de practicile financiare ale statului.

„Contribuțiile la Pilonul II (în prezent 3,75%) vor crește în linie cu prevederile Strategiei Fiscal-Bugetare pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung a sistemului de pensii”, se arată în Planul Național de Reziliență și Redresare (PNRR) publicat miercuri de Guvern.

În final, guvernul actual nu poate să facă o magie în ceea ce privește creșterea bruscă și radicală a Pilonului II de pensii, dar poate să facă un angajament, să definească o direcție, iar acea direcție depinde de strategia fiscală bugetară, după cum a explicat Cristian Ghinea.

„Strategia fiscal bugetară care se actualizează în fiecare an prevede în acest moment o creștere. Am pus (n.a în PNRR) în linie cu strategia fiscal bugetară pentru că e o decizie pe care Guvernul României trebuie să o ia în fiecare an. Nu puteam să angajăm până în 2026 la un anumit procent dat fiind faptul că se poate schimba strategia fiscal bugetară.

Deci ne manifestăm voința politică foarte clară de a crește contribuția la Pilonul II. Este absolut vital pentru sănătatea pensiilor pe termen lung, dar nu este un procent fix tocmai din acest motiv că se poate schimba odată cu strategia fiscal bugetară.”, a spus Cristian Ghinea.

Deși există o șansă ca respectiva contribuție să ajungă chiar și până la 6%, oficialul guvernamental s-a ferit să facă vreo promisiune în acest sens. „Nu vreau să speculez. (..) Ce am spus mai devreme este că nu vreau să legăm o cifră care se aplică până în 2026 (n.a reformele și proiectele de investiții din PNRR) de o strategie care se modifică totuși anual.

Deci dacă guvernul în procesul de analiză și pe reforma sistemului public de pensii va decide în viitoarea strategie fiscal bugetară de a anul viitor să mențină această creștere la 4,75% atunci vom sta și noi în PNRR pe această linie. Dacă Guvernul va decide să fie mai puțin sau mai mult, cu atât mai mult. De aceea am lăsat flexibilă acea prevedere.”, a precizat Cristian Ghinea.