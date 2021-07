Situația ciudată de la Banca Transilvania: de ce s-a vândut ”o bucată”, cât a costat

Marți, la Bursa de Valori București s-a înregistrat o tranzacție specială cu acțiuni ale Băncii Transilvania.

Bursa de Valori București a înregistrat marți, la ora13.10, o tranzacţie de tip DEALS în valoare de 24,4 milioane de lei.

Tranzacția specială de pe Bursa de Valori București a fost realizată la preţul de 2,71 lei pe unitate, în urcare cu 0,74% faţă de cel din piaţă, arată o analiză a ZF.

Pachetul conține 9 milioane de acțiuni ale emitentului

Pachetul este format din 9 milioane de acțiuni, reprezentând un procent de 0,16% din numărul total de acţiuni ale emitentului. Vorbim despre al doilea cel mai mare după cel de 10 milioane de acţiuni din 20 aprilie 2021.

În aceeași zi, câteva ore mai târziu, la 17.00, Banca Transilvania era a treia cea mai lichidă acţiune. La acea oră, Banca Transilvania avea un rulaj de 2,1 milioane de lei, fiind devansată de BRK Financial Group, cu tranzacţii de 2,3 mil. lei, respectiv Fondul Proprietatea, cu rulaj de 5,5 mil. lei.

Banca Transilvania a ajuns la 15,5 milioane de lei capitalizare.

De curând, reprezentanții Băncii Transilvania au vorbit despre evoluția sistemului bancar din țara noastră. Potrivit CEO-ului instituției bancare, BT se axează pe achiziții, având un mare „apetit” în acest sens.

“Multe bănci au revenit cu şansă de dezvoltare, iar noi avem în continuare un apetit destul de mare pentru noi achiziţii”, a declarat CEO-ul BT, Omer Tetik, conform ZF.

„Încă nu am finalizat tranzacţia cu Idea Bank, aşteptăm aprobarile Consiliului Concurenţei şi BNR. Având în vedere capitalizarea BT, avem un apetit foarte mare. Sunt foarte multe informaţii competitive, sunt bănci, dar nu doar bănci, poate fi în zona de IFN-uri, firme de leasing”, susţine Omert Tetik, citat de aceeași sursă.

“Anul trecut am crescut cota de piaţă fără achiziţii. A fost un an în care am dovedit că, atunci când este nevoie de susţinerea băncii, suntem acolo”, a mai declarat oficialul Băncii Transilvania.