Șeful Netflix admite greșeala: de ce au plecat angajații gigantului

CEO-ul Netflix, Ted Sarandos, și-a prezentat scuze pentru modul „greșit” în care a comunicat cu angajații, ca urmare a reacției pe care aceștia au avut-o față de programul The Closer a lui de Dave Chappelle.

Pe de altă parte, acesta susține în continuare spectacolul, spunând că Netflix apreciază foarte mult „expresia artistică”. Comentariile sale vin chiar înainte de boicotul planificat de personalul LGBTQ + și aliații acestora.

După ce a debutat la începutul acestei luni, The Closer a fost întâmpinat de o furtună de critici din partea comunității LGBTQ +, care a clasificat show-ul ca fiind transfob. La acea vreme, el le-a spus angajaților că Netflix nu va permite niciodată titluri „concepute pentru a incita la ură sau violență și nu credem că The Closer trece această limită”.

Acum, Sarandos a spus că regretă modul în care a gestionat situația cu angajații. „Evident, am greșit modul în care am comunicat intern”, a spus el într-un interviu. „În primul rând, ar fi trebuit să conduc cu mult mai multă umanitate. Adică, aveam un grup de angajați care simțeau cu siguranță durere din cauza unei decizii pe care am luat-o. Și cred că trebuie recunoscut acest lucru înainte de a intra mai adânc în problemă”.

Scandalul continuă

În același timp, șeful Netflix a spus separat că „poziția mea nu s-a schimbat” în ceea ce privește decizia de a transmite în flux specialul. „Le spunem angajaților noștri din start că încercăm să ne distrăm audiența și că o parte din conținutul de pe Netflix nu vă va plăcea”, a adăugat acesta. „Includerea specialului pe Netflix este în concordanță cu oferta noastră de comedie … una dintre acele momente în care există ceva pe Netflix care nu o să-ți placă”.

Ca parte a grevei, angajații vor avea o listă de cereri pentru Netflix, iar Sarandos s-a întâlnit cu liderii grupului pentru a le auzi opiniile. El a spus că, în timp ce compania este „profund interesată de incluziune”, ea se angajează la fel „să sprijine libertatea artistică împreună cu creatorii care lucrează la Netflix”. El a adăugat că Netflix nu va adăuga un avertisment în fața specialului, așa cum cereau angajații, motivând că Chappelle însuși dă un avertisment la început.