Surprize pentru abonații Netflix și Twitch: noutăți despre cel mai așteptat serial

Arcane, cel mai așteptat serial al acestei toamne, va debuta pe 7 noiembrie. Acesta va putea fi urmărit de utilizatorii abonați la Netflix și Twitch.

Arcane este surpriza pe care cinefilii o așteptau cu sufletul la gură toamna aceasta. Vorbim despre primul serial produs de Riot Games, ceea ce stârnește o curiozitate și mai mare și ridică la cote înalte așteptările criticilor de film din întreaga lume.

Arcane a fost anunțat pentru prima dată în 2019 , deși dezvoltatorul League of Legends, Riot Games, a întârziat seria până în 2021 din cauza pandemiei COVID-19 . În mai, a apărut știrea că Netflix a preluat spectacolul și că acesta va debuta în toamnă.

„Interesul comunității globale de jucători pentru povestea din spatele universului League of Legends a avut un rol deosebit de important în decizia noastră de a crea Arcane. Prin urmare ne dorim ca toată comunitatea de jucători să poată urmări împreună primul episod din Arcane. Când am decis să organizăm evenimentul, am dorit să îmbinăm divertismentul tradițional cu o nouă abordare inovatoare, digitală, care să sporească accesul jucătorilor din întreaga lume, oferind ceva nou pentru ca oamenii să se bucure împreună de acest nou serial.”, declară Brandon Miao, Cross-Product Experiences și Partnerships Lead, Riot Experience (XP) la Riot Games.