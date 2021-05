În urma relaxării restrictițiilor impuse de către autorități în contextul pandemiei de coronavirus, o nouă măsură de relaxare a fost anunțată. Astfel, pentru toți cineaștii, se deschid cinematografele din București începând de astăzi.

Unul dintre cele mai noi cinematografe din București, CINEMAX, își redeschide ușile în cadrul Veranda Mall începând cu data de astăzi. Cinefilii se pot bucura de aceeași calitate a imaginii cât și a sunetului, iar pentru cei care doresc să vizioneze ultimele apariții în formatul 4k combinat cu sistemul de sunet Dobly ATMOS, își pot rezerva un loc în sala UltraX.

Astfel, cinematograful CINEMAX din Veranda Mall își va relua proiecțiile după o perioadă neplăcută, în urma blocajelor cauzate de epidemie. Odată cu anunțul făcut cu privire la redeschidere, operatorul se așteaptă ca numărul celor care vor trece pragul în această lume a filmelor să fie mult mai mare decât numărul cinefililor care au rezervat bilete în 2020.

„Suntem mai mult decât fericiți să-i invităm pe spectatori să se bucure din nou de filmele lor preferate pe marile ecrane din cinematograful nostru de la Veranda Mall. Începând cu prima jumătate a lunii iunie, fanii filmelor vor avea la dispoziție și meniul restaurantului Spotlight.” a declarat Tomas Drobny, CEO CINEMAX, într-un comunicat de presă.

Cu ce filme se deschid cinematografele din București

După cum te așteptai, redeschiderea cinematografelor din București vine cu premiere pe măsură, astfel că în programul CINEMAX, au fost anunțate multe filme care te vor ține în suspans. Așadar, astăzi, cinefilii vor fi întâmpinați cu filme premiate cu Oscar, iar aici amintim Nomaland și Another Round.

Pentru cei care sunt interesați de adrenalină, în săptămânile următoare va rula Fast & Furious 9, The Conjuring: The Devil Made Me Do It , A Quiet Place Part II și Cruella, și multe altele. Pentru data de 1 iunie, Ziua Copilului, fiind o zi liberă pentru mulți dintre angajați, cinematograful a pregătit mai multe filme dedicate familiilor și copiilor.

Pentru perioada 1-6 iunie, fiecare bilet pentru copii va veni la pachet cu o porție de popcorn gratuit. Pentru programul special destinat copiilor, reprezentanții CINEMAX au anunțat în deschidere filmul Tom & Jerry, care va rula în sala special destinată copiilor din cadrul cinematografului.

Operatorul s-a gândit și la măsurile de siguranță ale sănătății, promovând și încurajând totodată respectarea tuturor măsurilor atât în cazul clienților cât și al angajaților. Conducerea cinematografului va asigura dispozitive cu dezinfectant precum și respectarea distanței sociale între spectatori impuse de către autorități. Purtarea măștii de asemenea va fi obligatorie pe durata vizionării filmelor, excepție de la regulă făcând cinefilii care vor consuma popcorn și alte gustări în timpul rulării filmului.

Numărul locurilor este limitat la 70% din capacitate, iar biletele au fost deja puse în vânzare pe cine-max.ro.