Măsuri fără precedent în cinematografele din România: ce trebuie să știi dacă mergi la film

Pe lângă măsurile luate de autoritățile din România pentru a preveni răspândirea infecției cu coronavirus, operatorii lanțurilor de cinematografe de la noi au anunțat schimbări majore.

Dacă te ambiționezi să mergi la cinema în următoarea perioadă, în România, experiența va fi una cu mult mai diferită decât cea la care te așteptai. Nu de alta, dar peste noapte, capacitatea tuturor sălilor a fost redusă la jumătate. Această măsură nu a fost luată pentru a se încadra în limitarea evenimentelor cu peste 100 de persoane, ci pentru a asigura o distanță rezonabilă între spectatori, de un metru. Practic, nu se vor mai vinde bilete unul lângă altul, ci doar la distanță de un loc.

Chiar și dacă mergi la cinema cu prietenul sau prietena, soțul sau soția, veți sta la distanță de un loc. Având în vedere spațiul pe care îl vei avea la dispoziție, te vei simți ca la VIP, deși ai fi mai câștigat dacă rămâi acasă și te uiți pe Netflix. La cinema însă, se vor lua și măsuri suplimentarea pentru igienizarea spațiilor de proiecție, a scaunelor și nu numai.

„Siguranţa şi sănătatea clienţilor noştri este foarte importantă şi ne dorim să se simtă confortabili în locaţiile noastre. Ca măsuri de prevenţie, am urmat instrucţiunile oficiale şi bineînţeles am impus măsuri de igienă şi salubritate suplimentare. Am mărit numărul de recipiente cu dezinfectant puse la dispoziţia personalului şi a publicului, sălile sunt curățate şi dezinfectate cu stricteţe, toaletele sunt dezinfectate mult mai des, iar zonele de tranzit sunt aerisite periodic.

În plus, doar angajaţii sănătoşi se prezintă la program şi sunt instruiţi constant în legătură cu respectarea strictă a normelor de igienă. Cât despre sălile de cinema, am limitat numărul de bilete vândute la maximum 95 per spectacol, lăsând în acelaşi timp câte un scaun liber între spectatori.

Monitorizăm în mod constant situaţia din cinematografele noastre, din mall-urile în care avem locaţii prin intermediul managerilor operaţionali şi urmărim cu atenţie comunicarea oficială a autorităţilor. Am respectat de la început normele şi suntem pregătiţi în continuare să urmăm întocmai instrucţiunile autorităţilor”, Mădalina Pantucu, PR Coordinator din partea Cineplexx.

Modificările anunțate pentru cinematografele din România, începând de astăzi, se vor reflecta și în sistemele online de rezervări. „În online sistemul aşa este gândit, să blocheze un scaun între spectatori. Da, chiar dacă sunt doi, este recomandat să lase un scaun liber între. Este acel spaţiu de 1 metru care se recomandă în situaţia actuală”, notează Mădalina Pantucu.

Măsuri similare au fost luate și de reprezentanții rețelei Cinemax, cu mențiunea că sunt în legătură permanentă cu DSP pentru a vedea dacă trebuie să închidă complet cinematografele din țară.

„Personalul nostru a fost instruit să urmeze un protocol strict în ceea ce priveşte procedurile de siguranţă a consumatorilor şi a propriei lor sănătăţi. Am luat măsuri imediat ce autorităţile naţionale au început să comunice pe această problemă. Ne-am dublat eforturile în asigurarea unei curăţenii minuţioase şi am aplicat toate recomandările oferite de autorităţi până acum – de ex. curăţarea mânerelor uşilor cu dezinfectanţi de fiecare dată când se folosesc încăperile.

Echipele noastre de facility management curăţă toată suprafeţele cu dezinfectanţi de fiecare dată când se intră şi se iese din sălile de cinema. Sunt montate dispozitive cu dezinfectant la casele de marcat si holuri, in folosul clienților. De asemenea, am plasat materiale informative pentru clienţii noştri la casierii, pe hol, la baie şi am distribuit recipiente cu dezinfectant pentru a fi folosite de fiecare client.

O măsură proactivă pe care Cinemax o va lua zilele următoare este de a limita capacitatea fiecărei săli de cinema la maximum 50% din capacitatea totală pentru a elimina concentraţia mare de oameni într-un singur spaţiu, lăsând între rânduri unul neocupat. Cinemax România fiind o prioritate să fim responsabili şi să ne protejăm clienţii în primul rând. Prin urmare, aplicăm în continuare toate protocoalele declarate de Ministerul Sănătăţii şi colaborăm strâns cu toată instituţiile publice pentru a asigura un mediu sigur pentru vizitatorii săi”, a arătat Claudia Gheorghe, Marketing Manager pentru Cinemax.