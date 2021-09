Se dă un milion de euro în cel mai popular domeniu: cum pui mâna pe bani

Dacă ești antreprenor și ai un startup sau o firmă, ai șansa să pui mâna pe niște bani: un milion de euro. Iată în ce domeniu e valabil și cum pui mâna pe ei.

Te poți înscrie online la o competiție de tehnologii spațiale, organizată de Uniunea Europeană, la care se pun la bătaie premii în valoare totală de un milion de euro.

Competiția #myEUspace pentru startup-urile și antreprenorii în domeniul spațial s-a lansat la Praga, iar înscrierile se desfășoară începând de miercuri, 1 septembrie, până pe 15 noiembrie 2021, notează StartupCafe.ro.

Cum pui mâna pe bani

Evenimentul are două secțiuni care se derulează independent. Prima secțiune – de la idee la prototip/validare din partea clienților – are scop transformarea unei idei teoretice în prototipul/versiunea beta a unui produs. Iar cea de-a doua secțiune – de la prototip la produs/intrare pe piață – are scop transformarea unui prototip sau a unei idei beta într-un produs minim viabil.

Pașii pe care trebuie să îi urmezi pentru înscrierea în competiție sunt următorii. În pimul rând, trebuie să depui proiectul. Cele mai bune 23 de idei, câte patru pe fiecare domeniu de aplicare, vor primi un premiu în valoare de zece mii de euro fiecare pentru lansarea prototipurilor.

Apoi, cele mai bune 20 de aplicații sau prototipuri beta, patru pe domeniu de aplicare, vor primi un premiu în valoare de 15.000 de euro fiecare pentru dezvoltarea produsului și pentru a obține intrarea pe piață.

De asemenea, cele mai bune șase proiecte, câte unul pe fiecare domeniu de aplicare, vor primi un premiu în valoare de 25.000 de euro fiecare, iar cele mai bune cinci proiecte, câte unul pe fiecare domeniu de aplicare, vor primi un premiu în valoare de 50.000 de euro fiecare.

În finală, cele mai bune șase proiecte, câte unul pe fiecare domeniu de aplicare, vor primi un premiu suplimentar în valoare de 25.000 de euro fiecare. Iar cele mai bune cinci proiecte, câte unul pe fiecare domeniu de aplicare, vor primi un premiu suplimentar în valoare de 50.000 de euro fiecare.