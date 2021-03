Școala online din România va intra în secolul 21: promisiunea ministrului, pe bani europeni

După mai bine de un deceniu în care o platformă online adresată educației s-a aflat în lege, aceasta s-ar putea materializa în România, conform promisiunilor ministrului Educației.

În contextul unei intervenții la Digi24, Sorin Cîmpeanu a detaliat modul în care Educația din România va avea de profitat de pe urma Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Aparent, cu ajutorul unor sume semnificative de bani, se vor achiziționa platforme online dedicate învățământului online. În condiții ideale, acestea ar putea facilita și evaluarea online a elevilor.

Ca referință, mecanismul de redresare și reziliență este pilonul principal al #NextGenerationEU și are un buget total de 672,5 miliarde de euro. Din această sumă, România poate beneficia de aproximativ 30,5 miliarde de euro, compuse din 13,8 miliarde de euro sub formă de granturi și 16,7 miliarde de euro sub formă de împrumuturi. Este însă important de reținut că accesarea respectivelor fonduri se va petrece peste mulți ani.