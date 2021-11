Schimbarea WhatsApp pe care ți-ai dorit-o de la prima versiune: doar tu decizi cine mai vede asta

WhatsApp trece printr-o transformare perpetuă, actualizări constante și funcții care încearcă să răspundă nevoilor utilizatorilor. Din această categorie face parte și cel mai recent update adus popularei aplicații de chat.

Foarte mulți utilizatori de WhatsApp s-au întristat în trecut din cauza faptului că nu au putut masca anumite particularități ale profilului lor în interacțiunea cu anumite persoane. Soluția era un fel de decizie universală. Puteau vedea toți sau niciunul când ai fost online ultima oară, care îți este fotografia de profil sau particularitățile pe care le-ai trecut în profilul tău de WhatsApp, la secțiunea About. Acum, lucrurile s-au mai schimbat.

WhatsApp ține la intimitatea ta un pic mai mult

În cel mai recent raport al WABetaInfo, este detaliată versiunea beta de WhatsApp cu numărul 2.21.230.15. În respectiva iterație disponibilă momentan doar pentru un public restrâns de posesori de iPhone, există câteva setări în plus pe partea de intimitate sau Privacy.

Practic, după cum se poate vedea și în captura de ecran de mai sus, discutăm de trei pagini suplimentare de meniu cu nume sugestive. Este vorba de Last Seen – ultima oară când ai fost online, Profile Photo – fotografie de profil și About – profil sau secțiunea despre.

Fiecare dintre cele trei ferestre menționate mai sus include patru variante pentru care poți opta, alegând, astfel, cine are acces la datele menționate în titlu. Everyone (toată lumea), My Contacts (contactele mele), My Contacts Except (toată lumea cu excepția anumitor contacte pe care le poți defini manual) și Nimeni sunt cele patru variante.

În cazul în care interacționezi cu persoane care utilizează versiuni mai vechi de WhatsApp, este important de reținut că modificările disponibile momentan în versiunea beta a aplicației se vor aplica și în cazul lor. Rămâne doar să vedem câte zile sau săptămâni vor mai trece până când vom putea profita cu toții de aceste opțiuni suplimentare.