Schimbarea WhatsApp care te scapă de o grămadă de stres: până acum nu puteai face asta

Printre cele mai ciudate motive pentru care utilizatorii nu migrează de la Android la iPhone sau invers se numără conversațiile din WhatsApp. Din păcate, până acum, acelea erau legate de o platformă. Creatorii aplicației deținute de Facebook au însă un plan.

Nimic nu este mai plăcut decât să afli că datele tale personale nu sunt legate pentru totdeauna de un dispozitiv sau o platformă. La ora actuală, a devenit aproape ciudat ca o aplicație să te oblige să-ți citești conversațiile pe un singur terminal și, mai mult decât atât, să te aducă în situația de a nu-ți putea migra datele de pe un aparat pe altul. Din păcate, exact așa a funcționat WhatsApp dintotdeauna, în cazul în care vroiai să treci de la Android la iPhone sau invers.

În cazul în care te gândești să treci de la iPhone la Android, cum se mai întâmplă în zilele noastre, cei de la WhatsApp s-au gândit în sfârșit să-ți facă viața mai ușoară. Se zvonește de mult timp că se lucrează la această opțiune, iar acum avem confirmarea de la WABetaInfo.

Funcția cu pricina este intitulată ”Move chats to Android” sau ”Switch to Android”, dar mai important decât numele este ce face. Conform capturilor de ecran, vei fi nevoit să-ți ți aplicația WhatsApp deschisă pe iPhone cât timp se petrece transferul. În teorie, la un moment dat, reversul va fi de asemenea valabil, de pe Android pe iPhone, dar se pare că rata migrațiilor este mai mare în celălalt sens. Din acest motiv, creatorii aplicației deținute de Facebook au decis să înceapă așa.

Nu știm când va ajunge funcția la marea masă a utilizatorilor, dar având în vedere că este disponibilă în beta, ar trebui să nu dureze mai mult de câteva săptămâni.

Thank you @xdadevelopers for your recent discovery about the „Switch to Android” app, to migrate WhatsApp chat history from iOS to Android. ?

These screenshots show how the process works. This feature is under development and it will be available in a future update. https://t.co/FmZbXi33L2 pic.twitter.com/w7GiCUHSuS

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 28, 2021