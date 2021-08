Schimbarea RCA care ne afectează pe toți: cine are de câștigat, de fapt

Șoferii români au motive de bucurie. Se pare că polițele RCA se vând pe piață, în general, sub prețurile de referință publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

În momentul în care autoritățile responsabile au publicat tarifele de referință pentru polițele RCA, atât luna aceasta, cât și în aprilie, se preconiza o schimbare radicală pentru șoferi.

Aceștia estimau că prețul polițelor RCA va crește substanțial, la aproape toate categoriile.

Ce se întâmplă, de fapt, cu prețurile polițelor RCA

În realitate, prețurile de referință au rămas, așa cum le spune și numele, doar o unitate de referință pe piață, care nu a avut nicio legătură cu realitatea pe care au întâlnit-o șoferii, atunci când au mers la asiguratori, pentru a încheia o astfel de poliță obligatorie.

Conform unei analize economica.net, „prețurile la care firmele de asigurare din România au vândut asigurarea RCA sunt cu mult sub tarifele de referință publicate recent de ASF, dar și sub referința anterioară, publicată în luna aprilie. Pentru anumite categorii de șoferi, prețurile de vânzare sunt și cu 30% sub referință”.

” Între ultimele două raportări privind tarifele de referință pentru RCA (nr. cea din aprilie 2021 și cea din august 2021) nu sunt diferențe majore. Am făcut o medie și am comparat tarifele publicate în prima parte a anului cu noile tarife. Diferența este de minus 0,5%, deci în ușoară scădere.”, a declarat, pentru Economica.net, Valentin Ionescu, directorul general al sectorului asigurări din Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

De asemenea, veștile bune nu se vor opri aici.

Conform experților în domeniul asigurărilor, referința RCA pentru următoarele șase luni este sub cea a precedentelor 6 luni, ceea ce sugerează că o explozie a prețurilor asigurării autor obligatorii este puțin probabilă.

„Relevanța tarifelor de referință este una foarte importantă, pentru că aceste tarife de referință calculează o daunalitate pe cinci ani. Toate aceste lucruri au în spate niște date clare, cum ar fi frecvența sau severitatea daunei… „, a mai explicat Valentin Ionescu.

Prin urmare, șoferii români nu au de ce să își facă griji. Bugetul lor nu va fi afectat de o scumpire bruscă și neașteptată la asigurările RCA, așa cum se aștepatu încă din primăvară.